Навальний у суді пророкує розпад Росії через війну проти України

15 березня відбулося судове засідання у справі відомого російського опозиціонера Олексія Навального. Під час нього політик висловився щодо війни, яку Росія розпочала проти України.

Зокрема, Навальний в черговий раз розкритикував нинішню російську владу. Він прогнозує, що її дії приведуть до розпаду Росії. Про це він сказав у промові, що завершувала засідання.

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Наслідком буде розпад нашої країни, – Навальний

Онлайн-трансляцію, що вели із судової зали, постійно переривали, коли Олексій Навальний вживав слово "війна", адже у Росії це заборонено. Через це дослівно відтворити текст промови російського опозиціонера не вдалося, однак її суть залишається зрозумілою.

Наслідком усього цього буде розвал, розпад нашої країни. Звучить дикувато, але словосполучення "російсько-українська війна" також звучить дикувато. Я ось у цьому залі говорив, що всі, хто вважає, що буде війна – вони божевільні. Мантра про розпад нашої країни стає все більш і більш ймовірною,

– сказав Навальний.

Далі він назвав російську владу "групою шалених божевільних дідів", яким не шкода нікого й нічого. "І в останню чергу їм не шкода нашу країну. Їхня батьківщина – це швейцарські банки. І як би вони не завертали патріотизм – це міф. І це грандіозна загроза для нас усіх", – продовжив Навальний.

Єдиним варіантом опозиціонер назвав боротьбу з війною, адже "миротворці наречені славою божою". "Набагато краще бути вільною божою людиною, аніж путінським холуєм, якого чорти будуть жерти в пеклі", – додав він.

Промову опозиціонера не транслювали до кінця, однак за словами очевидиці, яка перебувала в залі, він завершив її словами російського письменника Льва Толстого: "Війна є витвором деспотизму. Ті, хто хоче боротися з війною, повинні боротися лише з деспотизмом".

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