"Навчання" в Білорусі та бажання Путіна: чи наважиться Лукашенко відкрито піти війною на Україну

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Там активно проводять "навчання" та всіляко демонструють нарощення військових сил.

Втім, експерти впевнені, що робиться все це лише задля того, аби розтягнути сили ЗСУ. Та й попри те, що Білорусь стала плацдармом для російської армії та техніки, сам Лукашенко відкрито у повномасштабну війну з Україною вступати не буде. Детальніше – в матеріалі сайту 24 каналу.

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Що кажуть експерти

Аналітики впевнено говорять про те, що навчання білоруської армії поблизу українських кордонів варто розцінювати не інакше, як розтягування Збройних Сил України вздовж кордонів. Адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще від початку повномасштабної війни Росії з Україною офіційно намагається уникнути прямої участі у цьому.

Та й настрої серед білоруського населення свідчать, що народ явно не буде підтримувати наступ на Україну. А все це загрожує Лукашенку новими протестами, чого він серйозно побоюється.

Самопроголошений керівник Білорусі розуміє, що участь його армії у війні може спричинити масове невдоволення всередині країни й втримати владу вже не вдасться.

Білоруські війська розтягують сили ЗСУ / Фото Shutterstock

Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", зауважив, що військові навчання в Білорусі – вимушений крок Лукашенка. Він не хоче, щоб його армія гинула за якісь примарні ідеї кремлівських мудрагелів, але й відмовити їм він не може. Тому Лукашенко йде на компромісний варіант – "навчання".

Через це частина української армія змушена прикривати українсько-білоруський кордон, і відповідно послаблюються підрозділи, які воюють на Сході та Півдні. Поки що йде спроба залякати ЗСУ та мирне населення України. Доки в російської армії немає суттєвих успіхів, то армія Білорусі в справжній наступ навряд чи піде. Але якщо армія російських окупантів зможе суттєво наблизитись до Києва, то тоді може статися всяке,

– зазначив Савісько.

Лукашенко боїться протестів всередині країни / Фото Getty Images

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", нагадав, що Лукашенко не ввів свою армію в Україну тоді, коли був впевнений в перемозі Росії. Він цього не зробив і тоді, коли це було найбільше потрібно Путіну, щоб розірвати логічний маршрут постачання зброї й відволікти українські сили на ще один напрямок. Він не наважився також тоді, коли на нього здійснювався найбільший тиск. І байдуже, чому це сталося – чи Лукашенко не зміг цього зробити, чи не захотів – важливий сам факт.

Тому навряд чи варто очікувати цього тепер. Проте всі ці маневри на українсько-білоруському кордоні змушують Україну тримати там резерви військових формувань на випадок прориву, відволікаючи їх від оборони на Півдні й Сході, і саме це потрібно Росії. Єдиний варіант, за якого Лукашенко може ризикнути напасти – це якщо нашої армії там не буде і кордон буде вільним. Але це навряд чи варто очікувати,

– спрогнозував Сінченко.

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Прогнози Міноборони

Заступниця міністра оборони зазначила, що ми вже бачили, як Росія використала привід навчань для того, щоб здійснити справжню ескалацію і вторгнутися на територію іншої держави.

Безумовно, навчання – це один зі способів підтримувати боєздатність військ. Але формально демонструвати це, як навчання,

– повідомила Ганна Маляр.

Вона додала, що загроза і використання території Білорусі, і завдання ударів з тієї території також залишається. Так само як і залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови.

Лукашенко поки що не готовий до офіційної війни проти України / Фото Getty Images

Що відбувається у Білорусі: головне

До 4 червня триватиме "перевірка" бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого посіпаки окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами.

З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", відбудуться у Жлобинському районі.

Загроза ракетних та артилерійських обстрілів України залишається високою. Білоруси вже зігнали необхідні сили для таких атак до кордону з Україною.

Самі ж білоруські солдати не готові йти на війну проти України та помирати тут через хворі амбіції своїх керманичів.

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