Упродовж декількох тижнів наші військові перебували у Великій Британії, де освоювали керування бойовими танками Challenger 2. ЗМІ з посиланням на міноборони країни повідомили, що навчання було успішно завершено.

У понеділок, 27 березня, повідомили, що українські військовослужбовці повертатимуться додому з Великої Британії після танкових навчань на Challenger 2. Зауважимо, що в Лондоні ще в січня пообіцяли нам передати ескадрилью одиниць цієї військової техніки – тобто 14 штук танків.

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ЗСУ готуються до контрнаступу

Як зазначили в The Guardian, ці навчання були вкрай важливими, адже танки Challenger Київ планував використовувати під час потенційного контрнаступу.

Українські екіпажі повернулися додому після завершення навчання у Великій Британії на британських танках, які планують використовувати під час контрнаступу проти Росії. Як вважають, він (контрнаступ – 24 Канал) уже готується,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там наведена заява міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, який констатував, що українські військові надихають своєю рішучістю під час навчань. Він додав, що Лондон продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, зокрема, військовою технікою.

Істерика у Мінську та Москві через допомогу Україні

Згадаємо до цієї теми, що не так давно стало відомо про намір Великої Британії передати Україні боєприпасами зі збідненим ураном для бойових танків Challenger 2. Важливо, що ці снаряди є абсолютно безпечними для середовища – їх використовують різні країни уже не одне десятиліття.

Однак якогось дива в Білорусі розпочалась істерика через цей факт. Як зазначив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, у Лукашенка почали розповідати, що Захід передає Збройним Силам снаряди, що нібито можуть спричинити безпліддя та проблеми з екологією. Це, звісно, неправда.

Через певний час на циркову арену вийшов сам бункерний диктатор Владімір Путін, який, взагалі, заявив, що передасть Білорусі російську ядерну зброю "у відповідь на дії Лондона". Вочевидь, Кремль знову взявся шантажувати світ атомом, оскільки зазнає невдач на полі бою.

У міноборони Британії проінформували, що українські екіпажі пройшли навчання, яке включало інструкції стосовно того, як, скажімо, командувати, водити та працювати разом на танку Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати ворожі цілі та вражати їх.