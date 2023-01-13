Навчання через загрозу наступу з Білорусі: Наєв перевірив готовність підрозділів

Через загрозу нападу зі сторони Білорусі українські військові постійно пропрацьовують різні варіанти розвитку подій на Волинському напрямку. Навчання проводять для того, щоб воїни вміли злагоджено та вправно проводити операції.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність воїнів, що захищають цей напрямок. Детальніше про військові навчання – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень

У Командуванні Об'єднаних Сил ЗС України розповіли, що головною метою військових навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між воїнами.

У тренуваннях беруть участь підрозділи:

Збройних Сил України,

Національної гвардії,

Служби безпеки,

Національної поліції,

Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони,

– пояснив командувач.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ високо оцінив взаємодію українських захисників, що діють на Волинському напрямку. За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділи Сил оборони діяли дуже злагоджено.

Що саме практикувалися робити воїни:

Підрозділи СБУ – здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами.

– здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами. Підрозділи Нацполіції – проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами.

– проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами. Підрозділи Нацгвардії України – мали не допустити прорив блок-поста ДРГ противника.

– мали не допустити прорив блок-поста ДРГ противника. Підрозділи ЗСУ – обороняли ділянки місцевості, мали виявити ДРГ у лісистій місцевості.

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