Із західною авіацією наші дії на фронті були б іншими: коли Україна може отримати F-16

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії заявив, що авіаційна коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на F-16 у серпні. Хоча, до цього партнери говорили про липень. Та якщо заняття почнуться із серпня, то треба ще 3 – 4 місяці на навчання.

Про це 24 Каналу заявив аналітик, експерт з авіації Костянтин Криволап. Він зауважив, що підготовка технічного персоналу буде займати значно більший час.

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"Раніше Нового року ми навряд чи зможемо отримати F-16. Якщо отримаємо, десь в якійсь такій обмеженій кількості й з обмеженими можливостями наших пілотів", – припускає Криволап.

Наприклад, літаки можуть працювати як ППО – вдень при простих погодних умовах. А от вищим пілотажем вважається тактична підтримка військових операцій вночі в будь-яку погоду.

Аналітик вважає, що пілоти та технічний персонал могли б бути вже давно готовими.

Усі наші дії на фронті були б зовсім іншими, якби в нас була авіація,

– переконаний експерт з авіації.

На його думку, ймовірно, остаточне політичне рішення щодо західних винищувачів ще не ухвалено. Тож, можливо, нині тривають певні переговори, де предметом обговорень є F-16.

Різні завдання України та партнерів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 в українському небі літатимуть незабаром після навчань. Очікують, що це може статися до кінця першого кварталу 2024 року. Водночас появі винищувачі передують багато нюансів, тому "графік може зсуватися".

У червні відбулися повітряні навчання НАТО. Там сили Альянсу показували, наскільки швидко вони можуть розгорнути свої бойові порядки у разі загрози країнам Балтії. Участь у навчаннях брало 250 літаків з усіх країн блоку.

"Після того, як вони побачили, що відбувається в Бахмуті, Маріуполі та інших містах країни, зрозуміли, що нікуди відступати не можна і треба одразу відповідати. Ці навчання були цьому присвячені", – додав Костянтин Криволап.

Загалом Північноатлантичний альянс провів у червні близько 5 серйозних навчань. Тож в НАТО до цього ставляться дуже серйозно.

"Оце така система повільного ухвалення рішень і повільного виконання їх… дуже різні завдання у нас та наших партнерів", – зазначив аналітик.

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