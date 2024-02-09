На тлі проблем з фінансуванням: чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16

США мають ресурси та можливості, щоб продовжити навчання українських пілотів, яке вже розпочато. Втім, якщо відбудеться розширення програми, знадобляться додаткові кошти.

Навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ продовжуються, попри те, що кошти на військову допомогу для України вичерпані. Про це заявив генерал Ден Хокансон.

До теми "Летюча система ППО": як F-16 допоможуть ЗСУ на першій лінії фронту

На скільки ще вистачить коштів США

Генерал Нацгвардії США Хокансон зазначає, що коштів вистачить для завершення першої частини тренувань. У разі розширення програми навчання, будуть потрібні додаткові кошти.

Якщо ми вирішимо збільшити цю цифру, очевидно, нам будуть потрібні ресурси для навчання додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу,

– сказав генерал Хокансон.

F-16 для України: останні новини

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що F-16 надійдуть з певними засобами для того, щоб вони не просто літали в Україні, а саме могли воювати. Мовиться про ракети класу "повітря – повітря", "повітря – поверхня" та "повітря – море", тобто з можливістю завдати ударів по надводних цілях. За його словами, конкретніше це питання узгодять у межах авіаційної коаліції, до якої входить низка держав.

У Міноборони Нідерландів повідомили, що нададуть Києву більше F-16, ніж обіцяли раніше. У відомстві повідомили про рішення передати додатково ще 6 літаків. Загалом Україна отримає від країни-союзниці 24 винищувачі.

У відповідь на заяву Амстердаму про додаткові F-16 секретар РНБО завив, що будуть ще певні додаткові бонуси. Втім, про що мовиться, Олексій Данілов не уточнював.

8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Документ передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів трьом державам. Попереду - фінальне голосування у Сенаті, а далі - у Палаті представників.