Захищають Кримський міст димом: у британській розвідці пояснили, чому дії Росії неефективні
Нещодавно жителі Криму повідомили про задимлення в районі Кримського мосту. Згодом з'ясувалося, що війська окупантів проводили там військові навчання, проте на практиці російське маскування димом виявилося зовсім неефективним.
Військові навчання окупанти проводили в Криму 24 травня. Через це рух мостом перекрили на кілька годин.
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Що сталося на Кримському мосту
У розвідці Британії пояснили, що під час навчань для задимлення російські війська використовували димогенератори ТДА-3. В навчаннях, імовірно, брала участь 28-ма бригада військ ядерного, біологічного і хімічного захисту Росії.
Та попри те, що армія окупантів робить великий акцент на маскуванні і камуфляжі, він не дає російським військам жодної переваги на полі бою.
Однак на практиці російське маскування було загалом неефективним в українській війні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну,
– повідомили у британському Міністерстві оборони.
Нагадаємо, що вже щонайменше двічі окупантам доводилося перекривати рух мостом через ракетну небезпеку – 10 та 6 травня. Військові експерти переконані, що знищення Кримського мосту має бути пріоритетним перш за все з військових причин. Зокрема для того, щоб російські війська не перекидали через нього озброєння та особовий склад.
Що відбувається в Криму: останні новини
- Постійні вибухи в Криму починають все більше хвилювати російських окупантів. Є свідчення, деякі з них вже готуються до втечі. Росіяни вже збираються залишати не тільки Крим, але і тимчасово окупований Бердянськ.
- Нещодавно у Криму та на окупованому Запоріжжі зник інтернет. Окупанти розповіли, що це через аварію, проте українські посадовці переконані, що таким чином російська армія намагається приховати постійне переміщення техніки.
- У мережі з'явився сайт, де ведеться відлік до чергової "бавовни" на Кримському мосту. Згідно з цим відліком, ще один вибух має трапитися 12 червня – на так званий "День Росії".