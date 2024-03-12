"Це вже не гра м'язами", – військовий експерт про масштабні навчання НАТО

Північноатлантичний альянс проводить найбільші військові навчання у Європі з часів закінчення Холодної війни. Та нині триває підготовка до бойових дій проти російської армії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Європа виконує бойові завдання, злагодження по деяких напрямках. А також – виробляє боєприпаси та техніку. Зазначимо, що у навчаннях Steadfast Defender 24, які стартували ще у січні, бере участь близько 90 тисяч військових із 32 країн.

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"Це уже не гра м'язами. Це реальна підготовка до бойових дій. Існує реальна загроза від росіян. Європа це уже побачила. Треба дивитися як на практичні дії збільшення обороноздатності європейських держав", – сказав Світан.

Європейські країни побачили реальну підготовку росіян у війні на території України та підготовку економіки країни-агресорки, аби рухатися на Захід.

Альянс зміцнює оборону

Тим часом НАТО розміщує ближче до кордонів з Росією ППО Patriot. На думку військового експерта, це входить у загальну парадигму розвитку оборонних завдань структур Альянсу та європейських структур безпеки.

Льотчик-інструктор зауважив, що нині структури НАТО проводять розгортання зенітно-ракетних комплексів уздовж можливої лінії фронту. Мовиться про такі країни як Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія. Нині уже видно план – тобто системність виконання певних завдань залежно від готовності.

Нині триває етап збільшення щільності зенітно-ракетних комплексів, щільності ППО вздовж кордонів Росії,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Війну не допустять

Роман Світан переконаний, що країни Балтії не допускатимуть війну на своїй території. На його думку, якщо лише росіяни почнуть бойові дії, направлені на ці країни, то тоді Москва буде як Бахмут.

"Майже уся Москва – це військовий об'єкт. Вона буде виглядати як місячний краєвид. Причому це буде виконано протягом кількох годин", – вважає льотчик-інструктор.

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