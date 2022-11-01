Як норвезькі інструктори навчають українських воїнів у Британії: потужні фото
Джерело:Міноборони України
Норвегія продовжує надавати підтримку Україні. Норвезькі інструктори проводять військові навчання українських воїнів у Великій Британії.
Українських військових навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Наставники для українських бійців працюють у Силах швидкого реагування та механізованому батальйоні "Телемарк" бригади "Норд" Сухопутних військ Збройних Сил Норвегії.
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Як проходить підготовка українських бійців
Норвезька національна гвардія очолює усю норвезьку складову й зусилля, які є частиною більшої операції під назвою "Інтерфлекс". Навчання здійснюють за британською ініціативою.
Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові збройних сил.Зауважимо! Операція "Interflex" – кодова назва військової операції під керівництвом Великобританії з навчання та тренування Збройних сил України. Вона стартувала у липні 2022 року на території Британії. Є продовженням британської військової операції "Orbital".
Скільки військових проходять навчання
За інформацією Міноборони, цієї осені підготовку пройдуть 10 тисяч військових. Наступного року планують навчити ще 19 000. Тоді інструктори з Норвезької національної гвардії також візьмуть участь у навчанні.
У Норвегії систематично виявляють російських шпигунів
- 24 жовтня поліція Норвегії зловила бразильця, який прикидався вченим. Однак цілком ймовірно, що він міг передавати важливі дані Кремлю.
- Пізніше норвезькі слідчі з'ясували справжнє ім'я чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. У затриманого були бразильські документи, на ім'я Хосе Асіс Джаммарія, однак виявилося, що його насправді звати Михайло Володимирович Мікушин, 1978 року народження.
- Крім того, 22 жовтня у норвезькому місті Норманді силовики заарештували двох осіб з російськими паспортами біля військових об'єктів. Ймовірно, за допомогою дронів чоловіки хотіли сфотографувати державні підприємства.
- Також силовики у Норвегії затримали росіянина, що запускав дрон на території країни. Чоловік виявився сином близького соратника президента держави-терористки.
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