Як норвезькі інструктори навчають українських воїнів у Британії: потужні фото

1 листопада 2022 , 17:50
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Джерело:

Міноборони України

Норвегія продовжує надавати підтримку Україні. Норвезькі інструктори проводять військові навчання українських воїнів у Великій Британії.

Українських військових навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Наставники для українських бійців працюють у Силах швидкого реагування та механізованому батальйоні "Телемарк" бригади "Норд" Сухопутних військ Збройних Сил Норвегії.

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Як проходить підготовка українських бійців

Норвезька національна гвардія очолює усю норвезьку складову й зусилля, які є частиною більшої операції під назвою "Інтерфлекс". Навчання здійснюють за британською ініціативою.

Українські воїни проходять військову підготовку у Британії / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові збройних сил.

Зауважимо!  Операція "Interflex" – кодова назва військової операції під керівництвом Великобританії з навчання та тренування Збройних сил України. Вона стартувала у липні 2022 року на території Британії. Є продовженням британської військової операції "Orbital".

Скільки військових проходять навчання

За інформацією Міноборони, цієї осені підготовку пройдуть 10 тисяч військових. Наступного року планують навчити ще 19 000. Тоді інструктори з Норвезької національної гвардії також візьмуть участь у навчанні.

Норвезькі інструктори навчають українських військових / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

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Автор: Анна Романюк