Як норвезькі інструктори навчають українських воїнів у Британії: потужні фото

Норвегія продовжує надавати підтримку Україні. Норвезькі інструктори проводять військові навчання українських воїнів у Великій Британії.

Українських військових навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Наставники для українських бійців працюють у Силах швидкого реагування та механізованому батальйоні "Телемарк" бригади "Норд" Сухопутних військ Збройних Сил Норвегії.

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Як проходить підготовка українських бійців

Норвезька національна гвардія очолює усю норвезьку складову й зусилля, які є частиною більшої операції під назвою "Інтерфлекс". Навчання здійснюють за британською ініціативою.

Українські воїни проходять військову підготовку у Британії / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові збройних сил.

Скільки військових проходять навчання

Операція "Interflex" – кодова назва військової операції під керівництвом Великобританії з навчання та тренування Збройних сил України. Вона стартувала у липні 2022 року на території Британії. Є продовженням британської військової операції "Orbital".

За інформацією Міноборони, цієї осені підготовку пройдуть 10 тисяч військових. Наступного року планують навчити ще 19 000. Тоді інструктори з Норвезької національної гвардії також візьмуть участь у навчанні.

Норвезькі інструктори навчають українських військових / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

У Норвегії систематично виявляють російських шпигунів

24 жовтня поліція Норвегії зловила бразильця, який прикидався вченим. Однак цілком ймовірно, що він міг передавати важливі дані Кремлю.

Пізніше норвезькі слідчі з'ясували справжнє ім'я чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. У затриманого були бразильські документи, на ім'я Хосе Асіс Джаммарія, однак виявилося, що його насправді звати Михайло Володимирович Мікушин, 1978 року народження.

Крім того, 22 жовтня у норвезькому місті Норманді силовики заарештували двох осіб з російськими паспортами біля військових об'єктів. Ймовірно, за допомогою дронів чоловіки хотіли сфотографувати державні підприємства.

Також силовики у Норвегії затримали росіянина, що запускав дрон на території країни. Чоловік виявився сином близького соратника президента держави-терористки.

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