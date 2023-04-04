Тривог стане більше: Білорусь проводить навчання військ ППО

В оборонному відомстві Лукашенка заявили про початок так званих "тренувань" Військово-повітряних сил та військ ППО Білорусі. Очевидно, вороги бояться потенційних тривог і прильотів.

У вівторок, 4 квітня, у пресслужбі міноборони Білорусі повідомили, що від цього дня та до 6 квітня відбуватимуться штабні тренування ВПС та військ протиповітряної оборони. Про це інформує 24 Канал.

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Тренують ППО, бо бояться "бавовни"

Схоже, що Лукашенко вкрай занепокоєний, адже давно "бавовнятко" не навідувалось на територію його диктаторської держави. Однак у недалекій перспективі все може змінитися, хоча й навряд, звісно, білоруським військовим вдасться підготуватися належним чином до приходу "міфологічного створіння".

Відповідно до плану підготовки ВПС та військ ППО від 4 до 6 квітня 2023 року під керівництвом командувача полковника Андрєя Лук'яновіча проходить спільне штабне тренування ВПС та військ ППО,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що у ході тренування продумуватимуть питання застосування Військово-повітряних сил та військ ППО в регіональному угрупуванні сил. Власне, це засвідчує, що Лукашенко остерігається прильотів.

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