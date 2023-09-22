Азербайджан показав силу Путіну: що чекає на російських "миротворців" у Нагірному Карабаху

Росія втрутилася у конфлікт між Азербайджаном та Вірменією, до якого в цілому не мала жодного відношення. Проте у Нагірному Карабаху з 2020 року перебували так звані російські "миротворці", які тривалий час підтримували Вірменію, але не цього разу.

Влада Азербайджану 19 вересня оголосила про початок "антитерористичних заходів" на спірній території та впродовж доби досягли цілей спецоперації. Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов пояснив 24 Каналу, навіщо Азербайджан розпочав спецоперацію та що показав Росії.

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Азербайджан не гратиметься з Путіним

Азербайджан зробив те, що у листопаді 2015 року зробив Реджеп Ердоган, збивши російський винищувач, який залетів на територію Туреччини. Ільхам Алієв зробив теж саме. На думку Жирнова, президент Азербайджану навмисно відкрив вогонь по російських "миротворцях", серед яких були два офіцери.

20 вересня у Нагірному Карабаху розстріляли російський автомобіль УАЗ, у якому перебував заступник командувача "миротворчих" сил Росії з військово-політичної роботи Іван Ковган. Окрім цього, також повідомляється про ліквідацію двох полковників та двох підполковників.

Колишній співробітник КДБ зауважив, що це зробили цілеспрямовано, адже "миротворці" пересуваються на маркованих автомобілях. Обстріл машини – це воєнний злочин, за який карають згідно з Женевськими конвенціями, адже в цілому в миротворців не можна стріляти, так само як і в представників Червоного Хреста.

Азербайджан зробив це цілеспрямовано для того, аби показати Владіміру Путіну його місце. Баку знає, що з російським диктатором можна розмовляти тільки з позиції сили. У такий спосіб Азербайджан показав Путіну й Вірменії свою силу,

– мовив Жирнов.

За один день було знищено невелике вірменське угруповання, яке перебувало на території Нагірного Карабаху, та майже повністю виведено з ладу засоби ППО. Після цього азербайджанці запропонували здатися, що згодом Вірменія і зробила.

Єреван намагався отримати захист від Росії, але та ще у 2020 році відмовила. Путін не може відкрити другий фронт на Кавказі. Російських "миротворців" мало й, швидше за все, їх виведуть з Нагірного Карабаху. Азербайджан наполягатиме на тому, щоб жодного російського солдата не залишилося на цій території.

"Саме тому Баку цілеспрямовано знищив машину "миротворців", щоб показати, що з Путіним вони не будуть грати в іграшки. І якщо диктатор надумає знищити цей контингент на території Нагірного Карабаху, то Путіна знищать", - додав колишній співробітник КДБ.

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Вірменія проштрафилася

За однією з версій у такий спосіб Росія за допомогою Азербайджану намагається повалити вірменську владу й перетворити країну в "російську губернію". Адже своїми діями Єреван нібито демонстрував прихильність Заходу, що буцімто й не сподобалося кремлівському узурпатору.

Вірмени прийняли низку недружніх кроків щодо Росії. Тому Путін не збирається допомагати Єревану і йому буде вигідно, якщо в країні виникне хаос. Крім того, якщо до влади прийде проросійський політик, то бункерний диктатор зрадіє,

– наголосив Жирнов.

Водночас вірмени побачили, що Росія нічим не допомогла їм, тож навряд чи вони бачать в особі Путіна надійного партнера.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабаху