Медійний махінатор: для чого Ілон Маск часто робить скандальні заяви

Ілон Маск вкотре вирішив "проаналізувати" ситуацію у світі та видав кілька недоречних заяв. Зрештою, мільярдер може втратити певні контракти через скандальні висловлювання.

Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко. Він пояснив, що гучна "аналітика" Маска насамперед пов'язана з двома речами.

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Навіщо Маск регулярно робить скандальні заяви

По-перше, Маск – банальний трампіст, який використовує мережу Х для укріплення позицій Дональда Трампа та його прибічників. Зауважимо, трампісти мають антиукраїнську позицію у війні з Росією.

По-друге, Маск має чергові проблеми з капіталізацією власного бізнесу й використовує подібні заяви, коли планує підписати певний контракт з Пентагоном або якось вплинути на вартість своїх акцій.

Він – медійний махінатор, завдяки чому збільшує капіталізацію власного бізнесу наскільки може,

– наголосив Ігор Чаленко.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що військові конфлікти в Україні та на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну. Мільярдер радить США налагодити відносини з Росією і схиляти Україну до припинення вогню.

Чаленко припустив з чим пов'язані скандальні заяви Маска: дивитися відео

Як на Маска можуть вплинути скандальні заяви

На думку Чаленка, подібні висловлювання роблять гірше самому Маску. Мільярдера через нестабільність просто можуть лишити бізнесу з Пентагоном, який працюватиме й без Маска.

Він "гримнути дверима" в цій ситуації точно не зможе. Чим більше він робитиме контрверсійних заяв, тим більше знайдуть різних чинників, якими зможуть його посадити "на гачок", щоб він хоча б контрольовано себе поводив, аби не "ламав дров", як він це робить сьогодні,

– зазначив політолог.

Ілон Маск і скандали