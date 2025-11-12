Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Навіщо Путіну Покровськ?

Судячи з усього, в Росії розглядають битву за Донбас як частину чогось більшого. Путін хоче не так захопити Донбас, як відновити вплив Росії на Україну і повернути Москві статус великої держави. Він воює за історію, символи і відновлення Російської імперії. А тому мирні зусилля Трампа буксують – Росії вони не потрібні.

"Трамп намагається вирішити проблему, але Путін консультується з Петром Великим, Іваном Грозним та Катериною Великою щодо свого бачення. Він мислить імперськими категоріями", – іронізує Вільям Кортні, старший науковий співробітник Rand і колишній посол США.

ЗМІ нагадало про статтю Путіна 2021 року "Про історичну єдність росіян і українців", в якій господар Кремля твердив, мовляв, українці – один народ із росіянами.

Цікаво! Існує сайт "По той бік путінської брехні", на якому детально проаналізовано та спростовано всі брехливі тези цієї статті Путіна.

На думку експертів, Путін досі вважає розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою XX століття. А тому прагне переписати історію за допомогою війни та повернути Росії роль сили, рівної Америці. Сáме визнання Росії як сили, що диктує умови іншим, у Кремлі сприймають як успіх.

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов говорить: "Путін веде цю війну, щоб скасувати результати холодної війни та повернути Росії її статус великої держави".

Зауважимо! Росія просувається не тільки на Донеччині. 11 листопада ворог захопив 3 населені пункти на Запоріжжі, про що повідомив Сирський.

