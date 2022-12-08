Росіяни мріють про паузу: військовий оглядач про вигоду для ворога

Росіянам необхідна пауза на фронті, за час якої вони зможуть зібрати нові сили і створити ще одні умови для наступу на Україну. ЗСУ такий розвиток подій не потрібен.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше повідомлялось про ймовірну оперативну паузу Росії.

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Для ЗСУ пауза не вигідна

Коваленко зазначив, що росіянам необхідна пауза, адже їм потрібен час, аби накопичити в першу чергу техніку, яку треба розконсервувати. За допомогою цієї техніки вони зможуть доукомплектувати нові підрозділи, які знову підуть у наступ на Україні. ЗСУ це не вигідно, тому про ніяку паузу не мовиться взагалі.

Сьогодні складаються дуже комфортні умови на деяких плацдармах, де ЗСУ можуть почати вже зимовий контрнаступ. Так чи інакше ніхто не буде втрачати таку можливість, тому й у зимовий період, як російські окупанти будуть робити передислокацію, перегрупування, "жест доброї волі", приймати якісь "важкі рішення або передавати під патронат МАГАТЕ Сватове, Кремінну або ще якийсь населений пункт,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Пауза можлива лише після переговорів

Він додав, що пауза на фронті може виникнути лише під час переговорів. Однак їх не буде, бо вони нам не потрібні. Росія ж знає умови для їх початку, президент Володимир Зеленський їх неодноразово озвучував. Це виведення військ з усіх українських окупованих територій, включно з Кримом та Донбасом.

"Після цього ми можемо розпочати переговори щодо виплати репарацій, визнання капітуляції Росії, питання її ядерного статусу тощо. Отже, сьогодні це фактично такі розмови, що вигідно Росії, а що не вигідно Росії. Вона не зможе зупинити наш контрнаступ, і вже найближчим часом ми побачимо, що ніякої паузи не буде", – наголосив Коваленко.

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Пауза необхідна Росії зараз

За його словами, пауза саме зараз необхідна Росії, бо нині вона їй вигідна. Нині й на всій лінії зіткнення, й навіть у тилу гинуть російські військові, знищується їхня техніка, склади тощо. Цей ресурс треба компенсувати, зокрема, ремонтувати техніку, виготовляти нову, виробляти ракети, снаряди, боєприпаси, та навіть тренувати мобілізованих на полігонах.

Вони будуть мати свіжі сили й підготовлені підрозділи для нового наступу. Мобілізовані отримають якісь хоча б базові навички, наприклад, виживання під мінометним вогнем. Отже, нам це не вигідно,

– підкреслив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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