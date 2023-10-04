Утримують баланс "прийшов – пішов", – Світан пояснив задум Кремля щодо мобілізації

Під час осіннього призову, який розпочався 1 жовтня й триватиме до 31 грудня, росіяни хочуть залучити до армії ще 130 тисяч осіб. Крім того, за даними ГУР МО, у Росії розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, який вплив на фронти матиме осінній призов у Росії. Зауважимо, що на окупованих територіях загарбники також хочуть провести мобілізаційні заходи.

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"Зібрати таку кількість людей Росії не вдасться, а поготів підготувати. Росіяни ще з минулого року 300 тисяч не можуть підготувати. До прикладу, 25-а армія, яка збиралася з мобілізованих призовників минулого року, ще недоукомплектована. Їх не можуть до ладу доукомплектувати військовою амуніцією. Куди там 450 тисяч", – сказав військовий експерт.

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Виходячи з неможливості комплектації мобілізованих бойовими засобами ураження, росіяни пішли шляхом призову на строкову службу. Призов, який повинен був бути 1 жовтня, не перенесений. Окупанти дійсно наберуть 130 тисяч людей, але це строковики, які, ймовірно, через декілька місяців замінятимуть демобілізованих.

Ті росіяни, яких зараз набиратимуть, не потраплять на фронт. А от демобілізованим зі строкової служби пропонуватимуть контракти,

– зазначив Світан.

Виходячи з останніх цифр, не більше 20 – 30% погоджуються і потім дуже сильно шкодують. На думку військового експерта, відсоток тих, хто погоджується, зменшуватиметься. З цих 130 тисяч, замінених по демобілізації може бути приблизно 30 тисяч.

Зараз росіяни утримують баланс "прийшов – пішов" на лінію фронту. Українські бійці протягом доби знищують приблизно батальйон з 500 людей і ще 500 окупантів отримують важкі поранення – мінус 1000 за добу,

– зауважив Світан.

Цю 1000 Росія збирає в мобілізаційних пунктах, рекрутингових центрах і цей баланс "прийшов – пішов" зберігається. Рівно скільки ЗСУ мінусують на лінії фронту, стільки ж росіяни набирають, і в цілому більше вони не зможуть навіть екіпірувати не те, що підготувати.

"Помацали загальну температуру по палаті, зрозуміли, що вона впаде нижче плінтусу. Поготів весною перевибори Владіміра Путіна, тому тему загальної мобілізації відклали. Принаймні цього року ми про неї вже не згадаємо", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Мобілізація у Росії