Кислиця розповів, навіщо Росія влаштовує провокації на ЗАЕС

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пояснив, навіщо Росія хоче звинуватити Україну в атаках на Запорізьку АЕС. Насамперед тому, що Кремль хоче зняти з порядку денного питання деокупації станції.

Перед цим ЗМІ писали, що російські окупанти навіть планують перезапустити Запорізьку АЕС. Сергій Кислиця сказав на засіданні Радбезу ООН, що єдиний вихід з "дуже хиткої" ситуації – повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій.

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Що сказав Кислиця про дії росіян на ЗАЕС

Сергій Кислиця розповів, що єдина першопричина всіх ризиків для ядерної безпеки – це неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України.

Постпред України в ООН пояснив, що те, що відбулось на Запорізькій атомній електростанції 7 та 9 квітня 2024 року та все, що було після цього, є добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Росії. Окупанти зробили це, щоб:

змістити увагу з першопричин;

зняти питання деокупації з порядку денного;

звинуватити в атаках Україну.

З цією метою росіяни хочуть "згодувати світу" версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроєктований так, щоб витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіуса дії FPV-блоками… Ця розгорнута Росією дезінформаційна кампанія, є також спробою інструменталізувати саму присутність МАГАТЕ в пропагандистських цілях,

– заявив Кислиця.

Він зауважив, що російські загарбники порушили кожен із семи "невід'ємних стовпів МАГАТЕ" з ядерної та фізичної ядерної безпеки, а також більшість з п'яти принципів, що сприяють забезпеченню ядерної та фізичної ядерної безпеки на станції.

Окрім того, частиною російської воєнної стратегії є посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра.

Сергій Кислиця пояснив, що МАГАТЕ не має доступу до всіх локацій станції. Проте в соцмережах з'явилися нові кадри російських солдатів та військової техніки в коридорах енергоблоків ЗАЕС.

Постпред України в ООН назвав порушення Росії. Зокрема, мовиться про:

встановлення протипіхотних мін по периметру станції,

блокування доступу законного керівництва та персоналу на об'єкт,

відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу,

незабезпечення своєчасного та повного технічного обслуговування.

Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Така ідея могла спасти на думку лише кремлівським пропагандистам, які відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста,

– запевнив Кислиця.

Він пояснив, що тільки повернення станції під повний контроль України є єдиною гарантією ядерної та радіаційної безпеки. За словами постпреда України в ООН:

Київ підтверджує, що єдиним виходом з нинішньої "дуже хиткої" ситуації є повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій;

це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права;

Україна також закликає всіх партнерів посилити тиск на Росію. Зокрема, запровадивши санкції проти сектору атомної енергетики, щоб не допустити подальших російських провокацій на ЗАЕС, та сприяти деокупації станції.

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