Річ не в Росії та Китаї: Трамп може спровокувати нову тотальну війну
Новообраний президент США упродовж останнього часу дивує неоднозначними заявами. Максимально дивно атакувати союзників, якщо вороги зовсім не там.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Трамп разом з "другим президентом" Ілоном Маском буквально намагаються розхитати ситуацію в різних країнах.
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Чому Трамп так поводиться
Як наголосив Шейтельман, видається, ніби і Трамп, і Маск вирішили удвох захопити світ. І є питання, чи дійсно Трамп хоче "зробити Америку знову великою" у такий спосіб.
В 19 столітті Штати захопили близько половини території Мексики. І є питання. Чи змінилося щось у світі з того часу? Так можна? Трамп, мабуть, вважає, що можна,
– сказав Шейтельман.
Ситуація з Гренландією взагалі виглядає досить дивною. Данія є одним з найближчих партнерів США. І Штати вже мають власну авіабазу в Гренландії. У будь-якому випадку можна було б домовитися про розширення контингенту. Але тут йде якийсь шантаж.
Цікаво, що до 5 листопада, коли відбулися вибори президента США, Трамп взагалі не дозволяв собі таких заяв. А вже після того може здаватися, що його трохи "понесло".
Виходить, що Трамп хоче напасти на партнера по НАТО. Це ж призведе до тотальної війни в Атлантиці. Тут вже річ навіть не в Росії чи Китаї. Тут є загроза тотальної війни в Атлантиці. Після 5 листопада Трамп говорить не про тарифи, емігрантів, а про загарбницькі війни. І це сталося тоді, коли поруч з'явився Ілон Маск,
– зауважив Шейтельман.
Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Дональд Трамп зробив низку дивних заяв. Зокрема він знову почав говорити про купівлю Гренландії, яка є територією Данії. Згодом він навіть не відкинув можливість військового сценарію захоплення Гренландії та Панамського каналу.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче обговорити з Трампом його заяви щодо Гренландії. Вона підкреслила, що немає підстав вважати, що США збираються здійснити вторгнення на острів.