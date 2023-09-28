У Зеленського сказали, скільки вагнерівців повернулися на фронт

Після смерті ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина його ПВК фактично припинила існування. Нині залишки “Вагнера” розпорошені по низці військових структур Росії.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чому та в якому складі вагнерівці повертаються на війну. Зазначимо, що колишні найманці Пригожина знову ідуть на фронт, однак тепер вони працюють на міноборони Росії.

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Взяти під контроль залишки ПВК "Вагнера" намагається Андрєй Авер'янов, який працює заступником в головному управлінні генштабу міноборони Росії, і один з колишніх воєначальників Другої Чеченської війни Гєннадій Трошев. Вони забирають під себе залишки вагнерівців.

Чи становлять загрозу залишки ПВК Вагнера: дивіться відео

Бойового підрозділу не існує

Наразі в Україні перебуває до тисячі колишніх вагнерівців, приблизно 500 – 600, які повернулись, підписали контракти й братимуть безпосередню участь в бойових діях на території України. Однак це вже далеко не те 50 – 60 тисячне структуроване і єдине угруповання.

Це більше такий медійний компонент. На сьогодні казати, що вагнерівці повернулись до війни в Україні, не зовсім правильно. Частина вагнерівців перейшла до Золотого в росгвардію, частина буде переформатована в особисті армії того ж головного управління, тобто в маленьку ПВК, яка зможе виконувати окремі завдання. "Вагнерам" не залишать можливість автономно працювати в Африці, там теж заберуть всі активи у ПВК,

– мовив Подоляк.

Нині на окупованих територіях України, крім ПВК "Вагнера", воюють так звані "ШтормZ". Загони складаються з зеків, які отримали терміни за найтяжчі злочини. Подібних загонів на фронті багато. На думку радника голови ОПУ, залишки "Вагнера", які повернуться на передову, не становитимуть суттєвої загрози.

Я б спокійно до цього стався. Ну, як спокійно? З врахуванням того, що це війна, ми не можемо з вами спокійно ставитись, тому що будь-хто з російського боку, хто приходить на лінію фронту, це додаткова потреба знищення,

– додав Подоляк.

Звісно, навіть невеликі залишки вагнерівців становлять додаткову загрозу для наших хлопців і дівчат на полі бою. Але між тим, не варто перебільшувати ПВК "Вагнера", зауважив радник голови ОПУ. Адже нині цієї інституції, саме як корпоративного, достатньо міцного бойового підрозділу не існує.

ПВК "Вагнера" повернулися в Україну