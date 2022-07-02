"Навіть підняли гелікоптери й шукають": на Запоріжжі з казарм втекли більш ніж 70 окупантів

Військові "другої армії світу" не втрачають шансів утекти з неї. Так, стало відомо, що у Запорізькій області окупанти розшукували близько 70 російських військових, які "мужньо" дезертували.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, це сталося у тимчасово окупованому населеному пункті Чернігівка, що в Запорізькій області.

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Утікачів розшукують за допомогою гелікоптерів

Як розповів журналіст, місцеві жителі з Чернігівки повідомили, що з казарм російських загарбників втекли від 60 до 70 солдатів. Тобто вони дезертували.

Зараз, аби їх знайти, російські окупанти не лише обшукують навколишні будинки. Кажуть, що навіть підняли гелікоптери й шукають, куди поділися ці військові,

– заявив він.

Як зазначив журналіст, хотілося б більше таких випадків. Водночас, як він зауважив, ми вже знаємо, що у російській армії часто бувають дезертирства.

Не перший такий випадок на Запоріжжі

Крім того, кореспондент наголосив, що навіть в Запорізькій області це вже не перший випадок масового дезертирства російських окупантів. За його словами, майже 2 тижні тому загарбники також розшукували кілька десятків військових.

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У штабі оборони Запорізького краю повідомили, що 17 червня на Запоріжжі дезертували 60 російських окупантів. Зазначається, що вони втекли з гуртожитку, який вважається їхнім "штабом" та розташований у селищі Михайлівка.

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