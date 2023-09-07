Навіть росіяни визнають перевагу західної артилерії: які саме системи ефективно нищать окупантів

Українські сили продовжують ефективно знищувати артилерію ворога. Лише впродовж минулої доби було ліквідовано 36 артилерійських установок противника.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що ця війна на 95% є війною артилерії. Окупанти, в травні втратили 553 одиниць артилерії, в червені – 688, в липні – 677, а в серпні – 691 установку. Загалом 4 місяці ворог залишився без понад 2000 артилерійських систем.

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Допомагають американські системи AN/TPQ

Він наголосив, що успіх українських сил пов'язаний з точною контрбатарейною боротьбою.

Російські гармати нищить точний постріл нашої артилерії, а також дрони-камікадзе, які гарантовано долітають до цілей.

В цьому ЗСУ допомагають американські контрбатарейні системи, якими дуже насичена українська армія. Зокрема якісна РЛС AN/TPQ-36/48/50. Росіяни нічого подібного не мають. Їхня машина "Зоопарк-1" не витримує жодної конкуренції з нею. Навіть російські генерали говорять, що в цій частині українці суттєво їх переважають,

– зазначив військовий експерт.

Також ЗСУ на озброєнні мають німецьку машину контрбатарейної боротьби COBRA.

З'явиться справжня можливість рухатися вперед

На цей час Сили оборони знищили понад 5,5 тисяч артилерійських систем ворога. Це штатний показник, з яким окупанти починали війну. Однак вони ще мають на складах понад 10 тисяч різного старого радянського мотлоху. Проте російський ВПК може знімати зі складів, ремонтувати та відправляти до фронту не більше 200 – 300 установок на місяць.

Водночас українські сили підняли коефіцієнт винищення ворожої артилерії щонайменше у два рази. І тому рано чи пізно противник по-справжньому виснажиться. І гігантські вогневі вали, які нам перешкоджають рухатися вперед, будуть скасовані або дуже серйозно понижені. І от тоді з'явиться справжня можливість рухатися вперед набагато швидше,

– впевнений Черник.

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Гарантовано ліквідує техніку

Крім того, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги, до якого вперше увійшли снаряди зі збідненим ураном.

"Проте по-справжньому хід цієї війни може переламати саме авіація та наявність у ЗСУ великої номенклатури бомб, далекобійних ракет", – впевнений військовий експерт.

Водночас за словами Петра Черника, боєприпаси зі збідненим ураном кращі за кумулятивні. При ураженні кумулятивними снарядами, техніка може лише пошкодитись, а потім її можна буде відновити. А при влучанні снаряда зі збідненим ураном, техніка гарантовано буде знищено.

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Що увійшло до нового пакету військової допомоги від США

Сполученні Штати надали Україні вже 46 пакет військової допомоги з початку війни. Він зокрема складається з: