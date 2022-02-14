Навіть її не бачив, – патрульний Петрик не знав про сумку Трухіна зі 150 тисячами доларів

Під час ДТП за участі Олександра Трухіна камера зафіксувала, як він пропонував хабар із сумки. Патрульний поліцейський Сергій Петрик заявив, що не знав про сумку.

Правоохоронець зауважив, що навіть не бачив її. Також Петрик заявив, що не чув про пропозицію Трухіна дати хабар.

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Петрик: Камеру не завжди вдається правильно закріпити

За його словами, камера працівників поліції – проблема, яку досі не розв'язали. Її не завжди вдається правильно закріпити.

Чесно скажу, я навіть її (сумку – 24 канал) не бачив,

– сказав Петрик.

Він пояснив, що 23 серпня була урочиста атмосфера. Усім працівникам видали гарні білі футболки, однак на них не вдається закріпити камеру.

Патрульний поліцейськи розповів, що закріпив її на поясну кишеню. Він не унеможливлює те, що, ймовірно, перевішував камеру. Тому вона була сфокусована на сумці, а сам Петрик слідкував за іншими діями.

Поліцейський наголошує, що не повівся б на хабар

Згідно із оприлюдненими кадрами відео з ДТП, Трухін намагався домовитися із правоохоронцями та пропонував їм гроші із сумки в багажнику.

За словами Петрика, навіть якби він знайшов гроші на вулиці, то не взяв би їх. Адже чуже брати не хоче.

"Мене батьки так виховали. У мене навіть мама, буває, прийде в магазин з 200 гривнями, на 100 щось купить, а їй 300 здачі дають. Вона прийде в магазин і віддасть гроші", – поділився він.

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