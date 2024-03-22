Найбільша гідроелектростанція України у критичному стані: Дніпровська ГЕС на карті

22 березня 2024, 11:04
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Росіяни двічі вдарили ракетою по Дніпровській ГЕС, яка розташована у Запоріжжі. Це найбільша ГЕС в Україні й вона утворює найстаріше водосховище на річці Дніпро.

Під час масованої атаки по Україні 22 березня росіяни вдарили по Дніпровській ГЕС. Внаслідок атаки на станцію, на жаль, є загиблі та значні руйнування.

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Розташування Дніпровської ГЕС

ДніпроГЕС розташована у Дніпровському районі міста Запоріжжя. Це важливий об’єкт критичної інфраструктури, який обслуговує мільйони людей.

Росіяни її вже підривали тричі – у 1941 році під час наступу німецьких військ, і двічі намагалися під час повномасштабної війни проти України:

На щастя наразі загрози прориву дамби немає.

Варто наголосити, що це повністю цивільний об'єкт, який не має відношення до військової промисловості.

Дніпровська ГЕС на карті:

ДніпроГЕС у критичному стані

  • Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що по ДніпроГЕС було 2 прямих влучання – в ГЕС-2.
  • За його словами, одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Тепер доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки фахівці прорахують протягом дня.
  • Також одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався по Дніпровській ГЕС. Це були цивільні люди, які їхали на роботу та з роботи. На жаль, є жертви.
  • Загалом ворог завдав по Запоріжжю 12 ударів.
  • Станом на зараз відомо, що у Запоріжжі 10 поранених, ще 3 вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальні роботи у приватному секторі міста ще тривають.

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Також є значні руйнування критичної інфраструктури та жертви в інших регіонах країни. 

 

Автор: Анастасія Кушпіт