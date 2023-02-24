Найбільше голосів проти Королевської: Рада остаточно припинила повноваження 3 нардепів ОПЗЖ

Верховна Рада України 24 лютого достроково припинила повноваження трьох народних депутатів від партії ОПЗЖ. Мовиться про Юрія Солода, Наталію Королевську та Олега Волошина.

Про це повідомив депутат партії "Голос" Ярослав Железняк. До слова, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів депутатів проросійської партії.

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Найбільше голосів було проти Наталії Королевської

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень трьох нардепів проросійської забороненої партії ОПЗЖ. За інформацією Ярослава Железняка, найбільше голосів було проти Королевської:

Юрій Солод – 325;

– 325; Наталія Королевська – 332;

– 332; Олег Волошин – 330.



Голосування щодо дострокового припинення повноважень Королевської / Фото Ярослав Железняк

Зазначимо, що раніше ці депутати написали заяви на складання мандатів. Відтепер у Верховній Раді залишилося 405 нардепів.