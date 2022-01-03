Найближчими днями відбудеться засідання комісії Україна – НАТО

Володимир Зеленський привітав активну участь США у врегулювання ситуації на кордонах України. Президент відзначив важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

Про це глава держави повідомив під час телефонної розмови з Джо Байденом, яка пройшла 2 січня.

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Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував американському колезі за підтримку принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії.

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

Влітку 2020 року Альянс визнав країну учасником Програми розширених можливостей. Перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства.

Питання долучення Києва до НАТО завжди турбувало Путіна. Нещодавно він заявив, що Північноатлантичний альянс начебто пробує "освоїти українську територію та нарощує потенціал біля російського кордону".

Байден на вимоги глави Кремля надати гарантії щодо нерозширення НАТО вступом України відповів, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

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