Найгірше, що я бачив за останній час від Путіна, – Данілов про "пряму лінію"

У Росії наприкінці червня відбулася "пряма лінія" з Володимиром Путіним, яка тривала близько 4 годин. Однак впродовж останнього часу це було найгіршим, що можна було побачити від російського президента.

Про це розповів Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони, у Росії зараз дуже непроста ситуація.

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Путін вже роздратований

Данілов зауважив, що Кремль наразі перебуває на перехідному етапі влади. Восени в Росії мають відбутися вибори до Державної думи, тому там є певна напруга.

Якщо ви дивилися останню "пряму лінію" Путіна з російським народом, то можу сказати – це найгірше, що я бачив за останні часи від нього,

– наголосив секретар РНБО.

Російський президент вже роздратований. Зокрема, це стосується заяви Путіна про те, що росіяни й українці – один народ.

Володимир Путін 30 червня вкотре відзначився антиукраїнською заявою . Він наголосив, що не бачить різниці між українцями та росіянами, тому Кремль не вніс Україну до списку "недружніх держав".

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"Пряма лінія" з Путіним: що відомо

Володимир Путін провів "пряму лінію" з російським народом 30 червня. Вона тривала близько 4 годин.

Під час цього очільник Кремля заявив, що Україною "керують ззовні" інші країни. Мовиться про США і частково про Німеччину та Францію. Саме тому він не бачить сенсу у зустрічі з Володимиром Зеленським.

Путіна також турбує те, що територію України освоюють іноземні військові. Він назвав це "фундаментальною річчю".

Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Випуск можна буде переглянути також в ютубі.