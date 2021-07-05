Найгірше, що я бачив за останній час від Путіна, – Данілов про "пряму лінію"
Джерело:24 канал
У Росії наприкінці червня відбулася "пряма лінія" з Володимиром Путіним, яка тривала близько 4 годин. Однак впродовж останнього часу це було найгіршим, що можна було побачити від російського президента.
Про це розповів Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони, у Росії зараз дуже непроста ситуація.
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Путін вже роздратований
Данілов зауважив, що Кремль наразі перебуває на перехідному етапі влади. Восени в Росії мають відбутися вибори до Державної думи, тому там є певна напруга.
Якщо ви дивилися останню "пряму лінію" Путіна з російським народом, то можу сказати – це найгірше, що я бачив за останні часи від нього,
– наголосив секретар РНБО.
Російський президент вже роздратований. Зокрема, це стосується заяви Путіна про те, що росіяни й українці – один народ.Довідка. Володимир Путін 30 червня вкотре відзначився антиукраїнською заявою. Він наголосив, що не бачить різниці між українцями та росіянами, тому Кремль не вніс Україну до списку "недружніх держав".
Дізнайтеся більше Я побачив контраст, – Гудков сказав, чим Росія відрізняється від УкраїниЗверніть увагу! Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Випуск можна буде переглянути також в ютубі.
"Пряма лінія" з Путіним: що відомо
- Володимир Путін провів "пряму лінію" з російським народом 30 червня. Вона тривала близько 4 годин.
- Під час цього очільник Кремля заявив, що Україною "керують ззовні" інші країни. Мовиться про США і частково про Німеччину та Францію. Саме тому він не бачить сенсу у зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Путіна також турбує те, що територію України освоюють іноземні військові. Він назвав це "фундаментальною річчю".