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Найгірше у Східній Європі: МВФ зробив невтішний прогноз для економіки Росії

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Економіка Росії зростатиме повільніше ніж українська
Економіка Росії зростатиме повільніше ніж українська / meest-online.com

Росія буде поступатися іншим країнам Східної Європи, в тому числі і всьому СНД, в економічному зростанні і не буде скорочувати відставання від розвинених економік.

Про це повідомляє російське видання Ведомости з посиланням на висновок Міжнародного валютного фонду.

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Прогноз МВФ на 2018-2019 роки не змінювався: Росію чекає невелике – до 1,7% прискорення зростання, а потім уповільнення до 1,5%, таким зростання буде і в 2023 році.

Зазначимо, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна російська економіка повинна до 2024 року увійти до числа п'яти найбільших економік світу. Але світова економіка в 2018-2019 роках зросте на 3,9% в середньому, прогнозує МВФ, а в 2023 році сповільниться до 3,7% – це суттєво вище, ніж прогноз для Росії.

Нагадаємо, МВФ переглянув прогноз на 2019 рік, збільшивши номінальний ВВП України з 118,8 мільярдів до 126,7 мільярдів доларів.

Теги: Новини Росії МВФ
Джерело: 24 Канал
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