Найгірший сценарій уже відбувся, – Кулеба про істерику Росії щодо членства України в НАТО
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
У Кремлі дозволяють собі висловлювати невдоволення через прагнення України вступити у НАТО. У росіян справжня істерика з цього приводу. Та у Міністерстві закордонних справ України на неї не зважають.
Прессекретар Володимира Путіна примудрився назвати ймовірний вступ України до НАТО "найгіршим сценарієм". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відповів на цю тезу.
До теми У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян, – запевнив Кулеба.
За словами очільника МЗС, їх не цікавить думка Росії щодо вступу України до НАТО.
Росія не має права голосу в дискусіях щодо майбутнього членства України в Альянсі,
– підсумував Кулеба.
Істерика Росії: останні новини
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Текст публікації Дмитра Кулеби у твітері:
Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу в дискусіях щодо майбутнього членства України в Альянсі.