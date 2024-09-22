Найкращий варіант для України: як Захід міг би стримати Путіна від атак по ядерній енергетиці

Росіяни продовжують завдавати удари по території України, зокрема, стратегічних об'єктах. Однак в їхніх планах є атаки напередодні зими на критичні об'єкти ядерної енергетики. Щоб запобігти цій загрозі, західні партнери мали б вплинути на Кремль.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, якою може бути реакція західних країн на можливі удари по об'єктах ядерної енергетики. Проте насамперед союзники мають посилити обороноздатність України.

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Чи будуть нові підходи

"Не думаю, що світ буде готовий діяти іншими патернами, новими підходами. Дії будуть такі самі, як під час посилення погроз щодо Запорізької АЕС", – припустив Краєв.

Захід напевно надасть Україні більше допомоги, зокрема, систем протиракетної та протиповітряної оборони. Попри це, на його думку, прямих дій щодо стримування Путіна чи реальних кроків з боку Заходу не варто очікувати.

Водночас найкращий варіант для України, якщо Захід піде на посилення нашої обороноздатності та можливості попередити такі атаки.

Звісно почнеться робота спецслужб, розвідтовариства України з відповідними відомствами союзників. Це ми не можемо аналізувати, адже є закритою роботою. Проте публічно буде зроблено рівно стільки, скільки і в попередні рази,

– наголосив Олександр Краєв.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія хоіе завдати ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України. Ворог може атакувати відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі. Ураження цих об'єктів, за його словами, створює високий "ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки". Він нагадав, що Росія захопила атомну станцію (ЗАЕС – 24 канал) в Європі та шантажує світ. Водночас Українська Формула Миру містить тезис щодо забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Сибіга закликав міжнародні організації й держави, що поважають Статут ООН, запобігти сценарію Росії.