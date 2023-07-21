Лукашенку не вигідне перебування ПВК "Вагнера" в Білорусі: навіщо він прихистив найманців

У Білорусі збираються найманці ПВК "Вагнера". Надвечір 19 липня моніторингова група "Беларускі гаюн" інформувала вже про 9 колону. Утім, попри всі заяви, Лукашенку не вигідно тримати у себе вагнерівців.

Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він підкреслив, що їхня кількість може зрости до 10 тисяч. Наразі зафіксовано 2 тисячі.

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Ймовірний план Лукашенка

Алєксандр Лукашенко заявляє, що вагнерівці братимуть участь у підготовці білоруських військових. Але йому не вигідне їхнє перебування на території Білорусі. Ймовірно, прийняв він їх за наказом Путіна.

Лукашенко не терпить сильних лідерів, а Пригожин такий. Він не хоче, щоб його похід повторився на Мінськ. Але одна справа – прийняти Пригожина. Інша – 10 тисяч військових. Значить, у них є прихована мета. Хоча вони публічно заявляють, що планують нападати на Польщу, Литву і для цього вони збираються,

– сказав Олександр Азаров.

Олександр Азаров про перебування вагнерівців у Білорусі: дивитись відео

Нагадаємо, 19 липня в мережі з'явилося відео, де ймовірно Євгєній Пригожин виступив перед загоном вагнерівців. Він наголосив про плани створення з білоруської армії "другої у світі".

"Щоб зробити білоруську армію "другою у світі", треба вливання мільйонів доларів. Також неможливо підготувати військових за такий короткий час. Не думаю, що Пригожин приїхав на 10 років. Грошей у Лукашенка немає, а значить це порожні заяви", – додав він.

Раніше Білорусь використовувалася як транзит вагнерівців до Африки. З аеропорту у Мінську вони вилітали до Сирії та інших країн, де брали участь у збройних конфліктах. Можливо, Білорусь буде театром підготовки.

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