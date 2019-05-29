Наймасштабніші трагедії на шахтах України: загалом загинули понад 500 гірників

18 листопада 2007 року на шахті імені Засядька у Донецьку сталася найстрашніша аварія за всю історію незалежності. Тоді від вибуху метано-повітряної суміші загинуло 106 гірників і ще десятки зазнали поранень. З того часу минуло вже понад 10 років, однак смерті на шахтах продовжують відбуватися й досі. Пропонуємо Вам пригадати, де та коли ставалися наймасштабніші трагедії на українських шахтах

Українські шахти – одні із найнебезпечніших у світі. А через високу газоносність породи загроза вибуху лише зростає. Ще одна серозна проблема – більшість вітчизняних шахт не ремонтували десятки років, а гірники працюють зі старим обладнанням.

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За даними Держнаглядохоронпраці, видобуток вугілля на шахтах проводиться за вкрай важких гірничо-геологічних і температурних умов, за яких не працюють в жодній країні світу. Середня глибина розробки вугілля вже досягла 900 метрів. Крім того, кількість реконструйованих за останні 25 років шахт навіть не сягає десяти.

Загалом в Україні трапилось близько 50 серйозних аварій, які забрали безліч життів гірників. Про найсерйозніші з них – читайте далі.

Аварія на шахті "Суходольська-Східна": 73 загиблих

У 1992 році на підприємстві "Краснодонвугілля", що у Суходільську на Луганщині, трапилась аварія, яка забрала життя понад півсотні гірників. 9 липня на шахті "Суходольська-Східна" трапився вибух пило-повітряної суміші. Вогонь спалахнув через іскріння у високовольтному кабелі.

Внаслідок аварії загинуло 73 людини. Ще 37 людей потрапили на лікарняні ліжка.



Загинуло 73 людини

Аварія в шахті Скочинського: 63 загиблих

4 квітня 1998 року в Донецьку на шахті імені Скочинського трапився вибух метано-повітряної суміші. Цю шахту вважають однією з найглибших вугільних шахт світу.

Тоді у вугільному бункері почалося займання метану, що призвело до вибуху та обвалу породи. В результаті аварії загинули 63 людини, ще понад півсотні постраждали.

Трагедія набула широкого резонансу в країні. Після аварії "полетіли голови". Зокрема, звільнили директора шахти, головного інженера, головного енергетика та двох начальників ділянок. Окрім того, технічний директор Державної холдингової компанії, генеральний директор ДХК і головний енергетик ДХК отримали догани.

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Аварія на шахті Засядька: 50 загиблих

Шахта імені Засядька, що нині залишилась в окупованому Донецьку, є добре відомою трагічними звістками. Одна з трагедій трапилась 24 травня 1999 року. Тоді на шахті виникло коротке замикання в двигуні електровоза, що призвело до вибуху метану. Тоді загинули 50 гірників: 39 людей загинули одразу на шахті, ще 11 померли в лікарнях. 49 людей у цій аварії були травмовані.

Трагедія забрала життя 50 гірників

Винних теж знайшли та покарали – звільнили двох начальників ділянки, механіка дільниці, а також заступника директора з виробництва. Однак, жодного винного до кримінальної відповідальності не притягли.

Аварія на шахті Баракова: 80 загиблих

11 березня 2000 року на шахті Баракова в Луганській області трапилась найстрашніша (до аварії на Засядька у 2007 році) трагедія на донбаській шахті. Через грубе порушення правил безпеки стався вибух пило-повітряної суміші.

Відомо, що перед вибухом на підприємстві проводили комплексну перевірку, яку виконували працівники територіального управління Держнаглядохоронпраці в Луганській області. Тоді виявили понад тисячу порушень правил безпеки. При цьому, державна комісія з розслідування трагедії вже після аварії зафіксувала більше двох з половиною тисяч порушень на шахті.

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Аварія сталась через грубе порушення правил безпеки

Ця трагедія забрала життя 80 гірників, ще семеро проходили реабілітацію в лікарні.

Через аварію своїми посадами поплатились директор, головний інженер, заступники директора з виробництва та охорони праці, головний механік, начальник дільниці ВТБ (Дільниця вентиляції і техніки безпеки), інженер зміни та начальник ділянки конвеєрного транспорту. Окрім того, щодо головного інженера, головного механіка і начальника конвеєрного транспорту відкрили кримінальне провадження.

Після розслідування начальник дільниці та головний механік потрапили до в’язниці на 5 років, головний інженер — на 3,5 роки, гірничий майстер отримав 4 роки умовно, директор шахти — 5 років умовно.

Аварія на шахті Засядька: 55 загиблих

Ще одна серйозна аварія трапилась на шахті Засядька у 2001 році. 19 серпня вибух метано-повітряної суміші забрав життя 55 осіб – 45 загинули на місці, 10 померли в лікарні. 33 шахтарі зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Серед можливих причин аварії назвали самозаймання вугілля. Після трагедії звільнили заступників начальників з техніки безпеки та вентиляції, головного енергетика та головного механіка. Однак, перед судом не постав ніхто.

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Пожежа на шахті "Україна": 35 загиблих

Цю шахту називають однією з найбільш небезпечних у країні. У 2002 році там спалахнула сильна пожежа. 35 гірників загинули через отруєння чадним газом, 29 було госпіталізовано. Шахтарі мали спеціальні дихальні апарати, але вони виявились неефективними.

Це стало найбільшою пожежею в шахті, яку не було викликано метаном і яка не призвела до вибухів.

Аварія на шахті "Краснолиманська": 37 загиблих

20 липня 2004 року на Краснолиманській шахті (місто Родинське Донецької області) загинуло 37 гірників. Там спочатку спалахнула пожежа, яка зрештою призвела до вибуху копального газу.

До речі, це підприємство вважали одним із найбільш успішних та з найбільшим вугільним виробітком в Україні.

Трагедія на Шахті Засядька: 106 загиблих

У 2007 році на шахті імені Засядька трапилась найстрашніша трагедія з часів незалежності. 18 листопада на шахті трапився вибух метану, на той момент там перебували близько 400 гірників. Вибух газу забрав життя 101 працівника, решту вдалось евакуювати, 28 гірників потрапили до лікарні.

Однак, небезпечну шахту не закрили, через кілька днів там відновили роботу. Тож 1 грудня на тому ж місці стався ще один вибух, після чого 44 працівники було госпіталізовано. А 2 грудня пролунав третій вибух, який забрав життя 5 шахтарів. Таким чином кількість жертв тієї аварії зросла до 106 людей. На лікарняних ліжках опинились 158 осіб.



В результаті серії аварій загинуло 106 гірників

У листопаді 2008 року урядова комісія назвала два десятки посадових осіб, винних в аварії. Однак їхніх імен не розголошували. 11 листопада 2010 року затримали голову Державної воєнізованої гірнічорятувальної служби України Сергій Смоланов. Йому висунули звинувачення у смерті 5 гірників під час вибуху 2 грудня 2007 року.

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Аварія на шахті "Суходільська-Східна": 28 загиблих

29 липня 2011 року на підприємстві "Краснодонвугілля" прогримів потужний вибух метану. Аварія забрала життя 28 гірників.

Після проведення розслідування експертна комісія встановила 16 посадових осіб, відповідальних за вибух. Їхні імена широкому загалу не повідомили.



Після розслідування встановили 16 посадових осіб, відповідальних за вибух

В результаті, було звільнено трьох начальників дільниці, начальника зміни, заступника директора з охорони праці та головного інженера. Головному енергетику, головному механіку, директору шахти, керівникам ПАТ "Краснодонвугілля" (головному енергетику, головному механіку, заступнику директора з охорони праці та технічному директору) оголосили догани.

Причиною займання, що й призвело до вибуху, експерти назвали електричне іскріння на контактах контактора магнітного пускача під напругою.

Аварія на шахті "Степова": 8 загиблих

Серйозною аварією за останній час стала трагедія на шахті "Степова", що у Глухові Львівської області. 2 березня 2017 року на шахті трапився вибух, що призвів до обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці.

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В результаті аварії 8 гірників загинули, ще 23 зазнали травм.

Серед причин аварії – порушення норм охорони праці й навчання працівників, недостатнє провітрювання лави й неспрацювання системи оповіщення.



Аварія забрала життя 8 гірників

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Вибух на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці: 17 загиблих

Це наймасштабніша трагедія, що сталася на шахтах окупованого Донбасу після початку війни. На шахті "Східкарбон", що розташовується на непідконтрольній Києві території Луганщини, внаслідок вибуху метану загинули щонайменше 17 гірників.

Ситуація ще й ускладнювалась тим, що найближчий загін гірничорятувальної служби розташовується на території у Лисичанську, який контролює Україна. Втім, бойовики вирішили звернутися за допомогою до рятувальників з Ростовської області, що більш ніж за 200 кілометрів від місця інциденту. Крім того, окупанти активно здійснювати рятувальні роботи не могли, тому що не мають належної техніки.

Вибух на шахті у "ЛНР": дивіться відео

Аварія на шахті "Лісова" на Львівщині: 2 загиблих

Дуже резонансна трагедія сталася на шахті "Лісова" на Львівщині вже за президентства Володимира Зеленського. Уночі проти 29 травня 2019 року тут обвалилася порода. У результаті під завалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Згодом їхні тіла рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обидвоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

Михайло Турко – народився у 1997 році. Неодружений, загальний стаж роботи та стаж роботи за професією (гірник) – 9 місяців.



Михайло Павлик – народився у 1971 році. Працював гірником з ремонту гірничих виробок. Одружений, має трьох неповнолітніх дітей, загальний стаж роботи – 18 років 6 місяців, за професією – 10 років 6 місяців.

Через аварію правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Держслужба з питань праці у Львівській області, зі свого боку, створила спеціальну комісію, що займатиметься розслідуванням причин і обставин трагедії. Крім того, президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Львівщину.

Аварія на шахті "Лісова" на Львівщині: дивіться відео