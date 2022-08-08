Найрезультативніша ніч, – мер підтвердив удар в Мелітополі й озвучив масштаби втрат окупантів

Вночі 8 серпня ЗСУ вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках Мелітополя.

Удару завдали високоточними ракетами HIMARS, підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Перед тим місцеві жителі чули вибухи.

Важливо Окупанти пропонують розстрілювати жителів Мелітополя, які відмовляються з ними співпрацювати

Втрати ворога

Федоров розповів про масштабні втрати окупантів. Зокрема, за попередніми підрахунками, знищена значна кількість їхньої військової техніки. Понад 100 загарбників – ліквідовані. Вони перебували в тимчасових казармах.

Понад 100 російських солдат отримали квитки на концерт Кобзона, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобіля Lada,

– написав Федоров.

Окупанти перекинули ППО до Херсона

За словами мера, минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона. Нічний розгром свідчить, що ворожі підрозділи ППО вже не можуть чинити опір HIMARS.

Таке послаблення створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Вибухи на Херсонщині

Крім Мелітополя, окупантам дісталось і на Херсонщині. Депутат обласної ради Сергій Хлань розповів про влучання в районі Антонівського мосту. Вибухи чули в Новій Каховці та Чорнобаївці. Також є інформація про вибухи у Скадовську і Дар'ївці.

Попередні удари в Мелітополі

31 липня Мелітополі пролунав вибух на аеродромі, який окупанти використовують як базу. Над містом здійнявся дим.

ЗСУ завдавали потужного удару по аеродрому й раніше. Тоді загинули понад 200 одиниць особового складу противника, ще понад 300 поранені.

Детальніше – ЗСУ знищили аеродром в Мелітополі, який окупанти використовували як військову базу: відео