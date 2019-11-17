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      Найсмішніші меми тижня: маленький секрет Дубінського, гумовий виріб Киви та пустощі у Раді

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      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Олександр Дубінський після розслідування про його квартири та машини вирішив підзаробити на футболках. Ілля Кива не втомлюється жартувати – прийшов до Ради в масці Джокера. Павло Павліш із "Слуги народу" розглядав неоднозначні фото, а Тищенко взявся за фотооапарат. Нардпепи розважались, як могли, – такі ситуації були під прицілом у соцмереж цього тижня.

      Креативний креатив Дубінського 

      Що ще сталось: У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати – відео

      Тепершіньому народному депутатові від "Слуги народу" та колишньому журналістові і його родині за останні роки точно усміхався успіх: вони стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі. Загальна вартість майна Дубінського оцінюється у 2,5 мільйона доларів, що доводить розслідування Bihus.info.

      Однак сам Дубінський із такого відериття не надто засмутився і пояснив добірний автопарк просто: "Мама любить швидкість". На цьому нардеп не зупинився – вирішив спіймати хайп і започаткувати власну лінію дизайнерських футболок у із таким ж написом. Де роздавав? У Раді, звісно. 

      дубінський
      Дубінський роздає футболки з надписом "Мама любить швидкість" / Фото 24 каналу

      Звісно, зізнання і творчі пориви Дубінського не пройшли повз користувачів соцмереж. 

      Цікаво: Через серіал "Слуга народу" люди вже 4 роки тероризують дзвінками жительку Івано-Франківська

      Кива в "домашньому"

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      Нардеп від 2Опозиційної платформи – за життя" не може просто так взяти і спокійно прийти у Раду. Він знає стільки розваг, що користувачів тепер йому здивувати важко, однак цього разу вдалося. Вирішив у світі останніх інтриг із листуваннями прийти у цікавому гумовому виробі – масці Джокера. 

      Юзери соцмереж вважають, що Кива нарешті "прийшов у домашньому".
      Креатив нардепа на цьому не вичерпався. Він вирішив сфотографуватись у цій же масці із колегою по фракції Віктором Медведчуком. Над зовнішністю його, щоправда, трохи пофантазував. 

      Однак в соцмереж своя версія.

      Загалом, реагують українці досить однозначно.

      Інші розваги у Раді 

      Здається, нардепи ніяк не можуть зрозуміти: смартфони у парламенті – така собі ідея. От, до прикладу, член фракції "Слуга народу" Павло Павліш під час свого робочого дня вирішив занурився в інтернет.

      У смартфоні народного обранця був відкритий месенджер телеграм, у якому нардеп увійшов до групи під назвою "Побалакати". От лише на знімку зображені напівголі жіночі сідниці. 

      Слуга народу Рада Павло Павліш інтимні фото
      Павло Павліш і його смартфон під час робочого дня у парламенті / Фото "Апостроф"

      А от нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, мабуть, вирішив, що життя у парламенті занадто одноманітне, тому приніс із собою фотоопарат. 

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      Користувачі мережі одразу з гумором відреагували на витівку Тищенка. 

      "За Кивою слідкує?", Поруч не вистачає Наді Савченко в ролі журналістки", "То він телефони простітуток знімає...", "Слідкує за перепискою Яременка", "Головне, аби краще ніж депутатство", "Тю, може він позаштатник у Сільських Вістях", – пишуть юзери.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Верховна Рада Меми Ілля Кива Слуга народу Олександр Дубінський
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