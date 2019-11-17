Найсмішніші меми тижня: маленький секрет Дубінського, гумовий виріб Киви та пустощі у Раді

Олександр Дубінський після розслідування про його квартири та машини вирішив підзаробити на футболках. Ілля Кива не втомлюється жартувати – прийшов до Ради в масці Джокера. Павло Павліш із "Слуги народу" розглядав неоднозначні фото, а Тищенко взявся за фотооапарат. Нардпепи розважались, як могли, – такі ситуації були під прицілом у соцмереж цього тижня.

Креативний креатив Дубінського

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Тепершіньому народному депутатові від "Слуги народу" та колишньому журналістові і його родині за останні роки точно усміхався успіх: вони стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі. Загальна вартість майна Дубінського оцінюється у 2,5 мільйона доларів, що доводить розслідування Bihus.info .

Однак сам Дубінський із такого відериття не надто засмутився і пояснив добірний автопарк просто: "Мама любить швидкість". На цьому нардеп не зупинився – вирішив спіймати хайп і започаткувати власну лінію дизайнерських футболок у із таким ж написом. Де роздавав? У Раді, звісно.



Дубінський роздає футболки з надписом "Мама любить швидкість" / Фото 24 каналу

Звісно, зізнання і творчі пориви Дубінського не пройшли повз користувачів соцмереж.

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Кива в "домашньому"

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Нардеп від 2Опозиційної платформи – за життя" не може просто так взяти і спокійно прийти у Раду. Він знає стільки розваг, що користувачів тепер йому здивувати важко, однак цього разу вдалося. Вирішив у світі останніх інтриг із листуваннями прийти у цікавому гумовому виробі – масці Джокера.

Юзери соцмереж вважають, що Кива нарешті "прийшов у домашньому".

Креатив нардепа на цьому не вичерпався. Він вирішив сфотографуватись у цій же масці із колегою по фракції Віктором Медведчуком. Над зовнішністю його, щоправда, трохи пофантазував.