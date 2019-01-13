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      Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австралії

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / Фото з соціальних мереж

      У тиждень, що минає, українці в соціальних мережах чимало жартували на тему сексу та криміналу. Не оминули увагою інтернет-юзери і вигадливий маркетинговий хід у Росії – продавати 9 яєць замість 10. А ще вся мережа глузувала з прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, який не надто добре володіє фотошопом.

      Розписка за секс

      11 січня в Україні почали діяти зміни до Кримінального кодексу про згоду на секс, які вже встигли налякати українців. Усе тому, що тепер секс без згоди підпадає під статтю про зґвалтування. Вже з'явилося чимало жартів про те, що перед будь-яким статевим актом потрібно буде дати партнеру письмову розписку, що ти не проти. Правозахисники запевнили, що так звана розписка на секс – вигадка. Проте це не зупинило користувачів соціальних мереж і вони жваво жартували на цю тему.

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      Жарти про розписку за секс

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      Меми про розписку за секс

      Меми закон секс курйози карикатури
      Жартівливий фейковий документ про надання згоди на секс

      9 яєць у Росії

      Після Нового року росіяни виявили, що поряд зі звичними упаковками по 10 яєць на полицях їхніх магазинів з'явилися упаковки по 9 штук. Це напряму може бути пов'язаним зі здорожчанням цього продукту. Тож у соцмережах активно обговорювали нововведення російських маркетологів.

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      меми карикатура 9 яєць росія
      Арні стріляє лотком з 9-ма яйцями

      Дві ліві ноги прем’єра Австралії

      Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон потрапив у курйозну ситуацію. Він сфотографувався для свого особистого сайту в оточенні родини. Ідеальна картинка: зелень, прекрасна погода, усміхнене подружжя і їхні діти. Одна є біда – прем'єр на цю фотосесію чомусь одягнув старі і брудні кросівки.

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      Оскільки кросівки дуже виділялися на майже ідеальній картинці, хтось вирішив їх відредагувати в фотошопі. Так, замість брудного взуття Моррісону намалювали два ідеально чистих, білих кросівки. Тільки є проблема – обидва виявилися лівими. І це стало приводом для глузувань у мережі.

      Кросівки прем'єра Австралії фотошоп меми карикатури жарти
      Відфотошоплені кросівки прем'єра Австралії Моррісона

      Сам політик відреагував на курйоз і написав у соціальній мережі, що нікого не просив відредагувати його кросівки.

       

      Теги: Новини України Новини політики Секс Новини Росії Законодавство Курйозні новини Карикатура Меми Австралія
      Джерело: 24 канал
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