Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австралії

У тиждень, що минає, українці в соціальних мережах чимало жартували на тему сексу та криміналу. Не оминули увагою інтернет-юзери і вигадливий маркетинговий хід у Росії – продавати 9 яєць замість 10. А ще вся мережа глузувала з прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, який не надто добре володіє фотошопом.

Розписка за секс

11 січня в Україні почали діяти зміни до Кримінального кодексу про згоду на секс, які вже встигли налякати українців. Усе тому, що тепер секс без згоди підпадає під статтю про зґвалтування. Вже з'явилося чимало жартів про те, що перед будь-яким статевим актом потрібно буде дати партнеру письмову розписку, що ти не проти. Правозахисники запевнили, що так звана розписка на секс – вигадка. Проте це не зупинило користувачів соціальних мереж і вони жваво жартували на цю тему.

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Жарти про розписку за секс



Меми про розписку за секс



Жартівливий фейковий документ про надання згоди на секс

9 яєць у Росії

Після Нового року росіяни виявили, що поряд зі звичними упаковками по 10 яєць на полицях їхніх магазинів з'явилися упаковки по 9 штук. Це напряму може бути пов'язаним зі здорожчанням цього продукту. Тож у соцмережах активно обговорювали нововведення російських маркетологів.

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Всё, что вы хотели знать про официальную инфляцию в 4%:



Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%



https://t.co/QjIoEsLn0H — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 10 января 2019 г.



Арні стріляє лотком з 9-ма яйцями

Не к ночи будет сказано,не хочу вас пугать НО:

большая упаковка ииц 30 шт

3 десятка .

теперь будет 3 девятка

3×9

9 9 9

А теперь переверните

6 6 6

ЧИСЛО ДЬЯВОЛА! pic.twitter.com/5LTgTP6KJr — Жек Даниэлззз (@jekDanielss) 11 января 2019 г.

Когда в магазин завезли яйца по 65/десяток pic.twitter.com/MEvBHK5S8b — Иностранный агент (@debri__32) 11 января 2019 г.

В России начали продавать яйца по девять штук в упаковкеhttps://t.co/kAKRS6iD6w pic.twitter.com/LBb6duDxif — Накануне.RU (@nakanuneru) 11 января 2019 г.

Какие самые главные страшилки про войска НАТО?

- отнимут нищенские пенсии

- отнимут нищенские зарплаты

- отнимут пропаганду

- отнимут нефть и газ

- отнимут яхту

- отнимут резиденции

- отнимут суды

- отнимут росгвардию

- отнимут 9 яиц

- отнимут хуй без соли

- отнимут обещанНый РАЙ — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 января 2019 г.

9 яиц в упаковке стали мемом. Какие товары можно еще урезать, не меняя цены? pic.twitter.com/IjOiHjMi7G — Светлана Крус (@kruzeiros) 12 января 2019 г.

Дві ліві ноги прем’єра Австралії

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон потрапив у курйозну ситуацію. Він сфотографувався для свого особистого сайту в оточенні родини. Ідеальна картинка: зелень, прекрасна погода, усміхнене подружжя і їхні діти. Одна є біда – прем'єр на цю фотосесію чомусь одягнув старі і брудні кросівки.

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Оскільки кросівки дуже виділялися на майже ідеальній картинці, хтось вирішив їх відредагувати в фотошопі. Так, замість брудного взуття Моррісону намалювали два ідеально чистих, білих кросівки. Тільки є проблема – обидва виявилися лівими. І це стало приводом для глузувань у мережі.



Відфотошоплені кросівки прем'єра Австралії Моррісона

Сам політик відреагував на курйоз і написав у соціальній мережі, що нікого не просив відредагувати його кросівки.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 января 2019 г.

nah, couldn't have been Tony Abbott. He was actually in one of the family images. #shoegate pic.twitter.com/zyJUnI1mtl — MyAsiofreeID (@MyAsiofreeID) 9 января 2019 г.