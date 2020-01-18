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      Найсмішніші меми тижня: вакансія прем'єра, Медведєв все і нові розваги Киви в Раді

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      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Олексій Гончарук і Володимир Зеленський отримали нагоду засідати за круглим столом – усе через неприємну історію з прослушкою, де нібито прем'єр не зовсім коректно говорив про себе й президента. Російський президент засмутився, що його щорічне послання не буде ефектним. і розпустив уряд. Тим часом нардеп Ілля Кива знайшов собі нові розваги у Верховній Раді.

      Хто хоче бути прем'єром?

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      Опублікований у мережі запис розмови, де нібито прем'єр Олексій Гончарук сумнівається у власних та президентських знаннях в економіці, вкрай обурив нардепів зокрема і українців. Аби не зникла нагодарозкрутити свіжий скандал після свят, користувачі соцмереж навіть опширювали інформацію про нібито відставку Гончарука. однак цього поки що не сталось.

       
      Зрештою, глава держави і прем'єр-міністр провели офіційну зустріч, під час якої Гончарук отримав низку завдань. Однак користувачі соцмереж побачили цю ситуацію по-своєму.
       
       
       
       
      вакансія на посаду прем'єр-міністра сайт пошуку роботи курйози
      Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

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      Медведєв все: зникнення уряду Росії 

      Протягом останніх днів Росії довелось нелегко. Путін запропонував суперечливі поправки до Конституції, а прем’єр-міністром замість Медведєва став керівник Федеральної податкової служби Мішустін. Уряд взагалі пішов у відставку. А все починалось із щорічного послання російського президента до Федеральних зборів. Зрештою, слово "послання" тут говорить саме за себе. 

      Серед проблем російського народу очільник Кремля відзначив низьку народжуванність. Росіяни отримали завдання виправити це від самого президента – це не просто так. Водночас Путін пообіцяв забезпечити безкоштовними гарячими обідами усіх школярів. 

      Путін добрався і до конституції. Змін ціла низка – зокрема, процедура призначення уряду, силових відомств, навіть заборона одній людині обіймати посаду президента більше двох термінів поспіль. Словом, є над чим подумати. Усі зміни обіцяють винести на референдум. Або ні. 

       

      Зрештою, прем'єр-міністр Росії подав у відставку і своє рішення вважає правильним. Ось такий необчікуваний поворот. Або ні. 

      Незміннм залишилось лише одне. 

      Тим часом у Росії: Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини

      Кива знову розважається у Раді

      Народний обранеь від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива досі не можна просто так прийти у Раду і займатись роботою. Його вкотре впіймали на "цікавому" занятті, цього разу – розгляданні інтимні фото.

      Нардеп бікається, що це дівчата з його "фан-клубу" надсилають оголені фото у робочий час. Кива ввічливо попросив їх знайти інші нагоди для фото. 

      Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій

      Тут і додати майже нічого. 

      Попри все, головне – не втрачати святковий настрій і не забувати про традиції.

      А ще – утриматись від телефонних дзвінків, які можуть когось засмутити. Так, справа імпічменту Трампу перейшла до Сенату. 


      З фейсбук-сторінки Oleg Gapchuk

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      Зрештою, деяким високопоставленим представникам української влади ситуація у країні, ймовірно, досі здається занадто монотонною.

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      18 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Олексій Гончарук Новини політики Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Курйозні новини Меми
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