Найсмішніші меми тижня: вакансія прем'єра, Медведєв все і нові розваги Киви в Раді

Опублікований у мережі запис розмови, де нібито прем'єр Олексій Гончарук сумнівається у власних та президентських знаннях в економіці, вкрай обурив нардепів зокрема і українців. Аби не зникла нагодарозкрутити свіжий скандал після свят, користувачі соцмереж навіть опширювали інформацію про нібито відставку Гончарука. однак цього поки що не сталось.
Зрештою, глава держави і прем'єр-міністр провели офіційну зустріч, під час якої Гончарук отримав низку завдань. Однак користувачі соцмереж побачили цю ситуацію по-своєму.
Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра
Медведєв все: зникнення уряду Росії
Протягом останніх днів Росії довелось нелегко. Путін запропонував суперечливі поправки до Конституції, а прем’єр-міністром замість Медведєва став керівник Федеральної податкової служби Мішустін. Уряд взагалі пішов у відставку. А все починалось із щорічного послання російського президента до Федеральних зборів. Зрештою, слово "послання" тут говорить саме за себе.
Серед проблем російського народу очільник Кремля відзначив низьку народжуванність. Росіяни отримали завдання виправити це від самого президента – це не просто так. Водночас Путін пообіцяв забезпечити безкоштовними гарячими обідами усіх школярів.
Путін добрався і до конституції. Змін ціла низка – зокрема, процедура призначення уряду, силових відомств, навіть заборона одній людині обіймати посаду президента більше двох термінів поспіль. Словом, є над чим подумати. Усі зміни обіцяють винести на референдум. Або ні.
Зрештою, прем'єр-міністр Росії подав у відставку і своє рішення вважає правильним. Ось такий необчікуваний поворот. Або ні.
Незміннм залишилось лише одне.
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Кива знову розважається у Раді
Народний обранеь від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива досі не можна просто так прийти у Раду і займатись роботою. Його вкотре впіймали на "цікавому" занятті, цього разу – розгляданні інтимні фото.
Нардеп бікається, що це дівчата з його "фан-клубу" надсилають оголені фото у робочий час. Кива ввічливо попросив їх знайти інші нагоди для фото.
Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій
Тут і додати майже нічого.
Попри все, головне – не втрачати святковий настрій і не забувати про традиції.
А ще – утриматись від телефонних дзвінків, які можуть когось засмутити. Так, справа імпічменту Трампу перейшла до Сенату.
З фейсбук-сторінки Oleg Gapchuk
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Зрештою, деяким високопоставленим представникам української влади ситуація у країні, ймовірно, досі здається занадто монотонною.