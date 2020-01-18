Найсмішніші меми тижня: вакансія прем'єра, Медведєв все і нові розваги Киви в Раді

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Опублікований у мережі запис розмови, де нібито прем'єр Олексій Гончарук сумнівається у власних та президентських знаннях в економіці, вкрай обурив нардепів зокрема і українців. Аби не зникла нагодарозкрутити свіжий скандал після свят, користувачі соцмереж навіть опширювали інформацію про нібито відставку Гончарука. однак цього поки що не сталось.

Зрештою, глава держави і прем'єр-міністр провели офіційну зустріч, під час якої Гончарук отримав низку завдань. Однак користувачі соцмереж побачили цю ситуацію по-своєму.



Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

Медведєв все: зникнення уряду Росії

Протягом останніх днів Росії довелось нелегко. Путін запропонував суперечливі поправки до Конституції, а прем’єр-міністром замість Медведєва став керівник Федеральної податкової служби Мішустін. Уряд взагалі пішов у відставку. А все починалось із щорічного послання російського президента до Федеральних зборів. Зрештою, слово "послання" тут говорить саме за себе.

Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020

Серед проблем російського народу очільник Кремля відзначив низьку народжуванність. Росіяни отримали завдання виправити це від самого президента – це не просто так. Водночас Путін пообіцяв забезпечити безкоштовними гарячими обідами усіх школярів.

Путин:

— надо кормить детей горячей едой

— семьи с детьми бедные, но надо рожать больше

— Победа, 45-й год, мы победили Гитлера, понятненько

— россиянам предоставят бесплатный доступ в интернет, но в нём будет открываться только сайт «Царьград ТВ»



С надеждой смотрим в будущее! — Vadim Elistratov (@great_laziness) January 15, 2020

Нашёл подходящую картинку под все заявления Путина про материнский капитал и стремление повысить рождаемость pic.twitter.com/Icx9H9YcO6 — Секта свидетелей ретеншена (@JuriyReutskiy) January 15, 2020

Путін добрався і до конституції. Змін ціла низка – зокрема, процедура призначення уряду, силових відомств, навіть заборона одній людині обіймати посаду президента більше двох термінів поспіль. Словом, є над чим подумати. Усі зміни обіцяють винести на референдум. Або ні.

Опять референдум? Да сколько же можно. Почему россияне постоянно должны что-то решать? — Денис Чужой (@fe_city_boy) January 15, 2020

Путин: Надо обсудить всем народом изменения в Конституции:



Госдума: ПРИМЕМ ВСЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ. — La Russie parle (@Russia_calls) January 15, 2020

Зрештою, прем'єр-міністр Росії подав у відставку і своє рішення вважає правильним. Ось такий необчікуваний поворот. Або ні.

Путин: Накидал вам план работы.

Медведев: Вот сам его и исполняй. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 15, 2020

Незміннм залишилось лише одне.

Путин до сих пор президент — И так каждый день (@BTHojj) January 17, 2020

Тим часом у Росії: Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини

Кива знову розважається у Раді

Народний обранеь від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива досі не можна просто так прийти у Раду і займатись роботою. Його вкотре впіймали на "цікавому" занятті, цього разу – розгляданні інтимні фото.

Нардеп бікається, що це дівчата з його "фан-клубу" надсилають оголені фото у робочий час. Кива ввічливо попросив їх знайти інші нагоди для фото.

Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій

Спершу Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Робив він це після того, як телефонував жінці, підписаній у його телефоні як "Юля конкурс краси".

у парламенті. Робив він це після того, як телефонував жінці, підписаній у його телефоні як "Юля конкурс краси". У листопаді Кива розважався в парламенті, гойдаючись на кріслі. Він також знічев’я крутив мікрофоном у різні сторони та жував ґумку.

Він також знічев’я крутив мікрофоном у різні сторони та жував ґумку. У грудні 2019 року Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик , де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

Тут і додати майже нічого.

Попри все, головне – не втрачати святковий настрій і не забувати про традиції.

А ще – утриматись від телефонних дзвінків, які можуть когось засмутити. Так, справа імпічменту Трампу перейшла до Сенату.



З фейсбук-сторінки Oleg Gapchuk

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Зрештою, деяким високопоставленим представникам української влади ситуація у країні, ймовірно, досі здається занадто монотонною.