Найвищий ступінь тривоги, – посол України в Німеччині про нарощування військ Росії

Україна разом зі світом упродовж 2 тижнів спостерігають, як Росія нарощує війська біля українського кордону. Починаючи з 2014 року, небезпека вторгнення не була такою високою, як зараз.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник. За його словами, нова військова база окупантів розташована за 300 кілометрів від українського кордону.

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"Боїмося, що може статися нове воєнне вторгнення за сценарієм "Крим 2.0". У нас (України – 24 канал) панує найвищий ступінь тривоги", – наголосив посол.

Заборона на імпорт російської нафти й газу

На думку дипломата, потрібно вести ембарго на імпорт на продукцію Росії. Мовиться про російську нафту та газ.

Нова коаліційна угода має містити набагато більш болісні санкції, такі як ембарго на імпорт російської нафти та газу,

– зазначив Мельник.

Посол вважає, що "Північний потік-2" мають зупинити назавжди. Газопровід є головною зброєю Кремля. "Саме це (ембарго на імпорт – 24 канал) змусить Володимира Путіна відступити", – додав він.

Мельник: Росіяни залишили важке озброєння

За словами Андрія Мельника, понад 30 тактичних батальйонних груп перебувають у постійній бойовій готовності. Вони майже за 250 кілометрів від українського кордону.

Мельник зауважив, що після останніх масштабних військових навчань Кремля у квітні та восени 2021 року росіяни залишили на місцях дислокації важке озброєння. Зокрема, уздовж кордону України є:

реактивні системи залпового вогню;

ракетні установки;

артилерія;

танки.

Росіяни зосередили близько 114 тисяч солдатів біля східного кордону України та на окупованому Донбасі. Ще близько 32 тисяч російських військовослужбовців розміщено у загарбаному Криму. У Білорусі, імовірно, кілька тисяч. Андрій Мельник Посол України в Німеччині

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