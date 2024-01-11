Віддав життя за Україну: на фронті загинув захисник, який мав нагороду від Залужного

Україна щодня втрачає у боротьбі проти ворога своїх найкращих синів та дочок. Від рук російських окупантів у районі Авдіївки на Донеччині загинув 37-річний Назарій Керницький. Військовослужбовець був родом з Івано-Франківська.

Друзі загиблого розповіли, що Назарій Керницький став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Боєць воював у складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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На фронті загинув захисник з Івано-Франківська

Керницький був відзначений "Золотим Хрестом" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та медаллю "За оборону Авдіївки".

Друзі згадують бійця як життєрадісну і веселу людину, вірного та надійного друга.

Був дуже життєрадісним, з яким завжди весело. Також він був вірним і надійним другом. В нього було так багато планів на майбутнє, яким тепер ніколи не збутись. Нам усім тебе дуже не вистачатиме,

– розповіли друзі загиблого Героя.

Державні нагороди Назарія Керницького / Фото "Галка"

В останню путь його проведуть у п'ятницю, 12 січня.

Трагічні втрати України у війні

6 січня своє життя за країну віддав герой з Хмельниччини 27-річний Роман Ряжських. Хлопець був випускником факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Герой пішов захищати рідну землю від ворога у вересні 2023 року. Хлопець отримав поранення 4 січня під час виконання бойового завдання, а згодом помер у лікарні.

7 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 26-річний воїн Павло Бродюк родом з Львівщини. Молодий захисник був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У захисника залишилися батьки та брат.

10 січня оприлюднили інформацію про те, що під час захисту суверенітету України від російських окупантів на полі бою загинув Сергій Огарков. Трагічна подія сталася на Бахмутському напрямку. Захисник був палким прихильником клубу, за який грає його син, тому на війні мав позивний "Шахтар". Він боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту, але, на жаль, Герой повернувся додому на щиті. Йому був 51 рік.

11 січня стало відомо про те, що на фронті загинув 21-річний Даниїл Новіков. Коли почалася повномасштабна війна, хлопець жив і працював у Бельгії, однак повернувся та став на захист України. За словами бойової напарниці, Герой загинув від влучання ворожого дрона – той поцілив йому у голову. Вона також додала, що він мав вже два поранення, але щоразу повертався у стрій.

Редакціящиро співчуває усім рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.