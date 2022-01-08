У Назарбаєва кажуть, що він не тікав і перебуває в Казахстані

Прессекретар Нурсултана Назарбаєва заявив, що колишній президент Казахстану не тікав з країни і нібито перебуває у столиці. За його словами, там політик проводить консультативні зустрічі.

Про це речник Айдос Укібай повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах у суботу, 8 січня.

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Єлбаси (титул Назарбаєва – 24 канал) перебуває у столиці Казахстану місті Нур-Султані. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим,

– написав прессекретар.

Укібай також зазначив, що Назарбаєв цинічно "закликав згуртуватися всіх навколо Токаєва", який віддав наказ силовикам стріляти на ураження по мітингувальниках під час акцій протесту.

Речник додав, що колишній президент "провів телефонні переговори з главами дружніх держав".

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".

Протести у Казахстані: дивіться відео

Раніше ЗМІ писали, що Назарбаєв з родиною втік із Казахстану. За деякими даними, в країні залишився лише брат колишнього президента Болат Назарбаєв.