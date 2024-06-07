"Є моя собака!": на могилу захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича повернули вкрадену іграшку

Раніше мама наймолодшого оборонця "Азовсталі" Назарія Гринцевича повідомила, що невідомі вкрали з могили її сина у Вінниці дитячу іграшку. За день після розголосу стало відомо, що вкрадену річ, яка нагадує матері про Назарія, повернули.

Про обурливу крадіжку на кладовищі повідомила мама загиблого 21-річного захисника Мар’яна Колос. Назарій був наймолодшим оборонцем "Азовсталі". У 2022 році його звільнили із російського полону, а на початку травня він загинув у бою за Україну.

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Іграшкового собаку повернули

Сьогодні, 7 червня, мама "Грінки" повідомила, що на його могилу повернули іграшкового собаку.

Про це Мар’яна Колос написала у себе в інстаграмі.

Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!

– написала мама полеглого воїна.

Нагадаємо, що напередодні жінка благала в інстаграмі повернути вкрадену річ. Ця іграшка була цінною для Назарія та його мами.

"Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленьким, ще 1,6 рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Всі були шоковані, я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину", – ділилася спогадами Мар’яна Колос на своїй сторінці.

Додамо, що після цього обурливого випадку мама Назарія Гринцевича звернулася до міського голови Вінниці Сергія Моргунова та голови Вінницької ОВА Сергія Борзова із вимогою впорядкувати Алею Слави у Вінниці та встановити там камери відеоспостереження, що уникнути подібного у майбутньому.

Хто такий Назарій Гринцевич