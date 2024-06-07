"Є моя собака!": на могилу захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича повернули вкрадену іграшку
Джерело:Мар'яна Колос
Раніше мама наймолодшого оборонця "Азовсталі" Назарія Гринцевича повідомила, що невідомі вкрали з могили її сина у Вінниці дитячу іграшку. За день після розголосу стало відомо, що вкрадену річ, яка нагадує матері про Назарія, повернули.
Про обурливу крадіжку на кладовищі повідомила мама загиблого 21-річного захисника Мар’яна Колос. Назарій був наймолодшим оборонцем "Азовсталі". У 2022 році його звільнили із російського полону, а на початку травня він загинув у бою за Україну.
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Іграшкового собаку повернули
Сьогодні, 7 червня, мама "Грінки" повідомила, що на його могилу повернули іграшкового собаку.
Про це Мар’яна Колос написала у себе в інстаграмі.
Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!
– написала мама полеглого воїна.
Нагадаємо, що напередодні жінка благала в інстаграмі повернути вкрадену річ. Ця іграшка була цінною для Назарія та його мами.
"Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленьким, ще 1,6 рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Всі були шоковані, я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину", – ділилася спогадами Мар’яна Колос на своїй сторінці.
Додамо, що після цього обурливого випадку мама Назарія Гринцевича звернулася до міського голови Вінниці Сергія Моргунова та голови Вінницької ОВА Сергія Борзова із вимогою впорядкувати Алею Слави у Вінниці та встановити там камери відеоспостереження, що уникнути подібного у майбутньому.
Хто такий Назарій Гринцевич
- Назарій "Грінка" Гринцевич – один із наймолодших військових, які обороняли "Азовсталь". До військової справи хлопець долучився ще до повноліття. Тоді він таємно записався на курс молодого бійця в "Азові", а після його закінчення залишився у складі підрозділу.
- У лютому 2022 року "Грінка" разом із побратимами якраз дислокувався у Маріуполі. Доки Росія нещадно обстрілювала "Азовсталь", вони тримали оборону фортеці. Коли він разом із тисячами інших захисників через три місяці вийшов з розбомбленого заводу та здався у полон, Назарію було всього 19 років. Цього ж року, 21 вересня, його вдалося повернути додому. Тоді разом з ним обміняли понад 200 українців.
- Після звільнення та реабілітації хлопець та його товариші заснували підрозділ "Контакт 12". Там він був командиром взводу оптичних спостерігачів. На жаль, Назарій Гринцевич загинув 7 травня 2024 року – всього через два місяці після свого дня народження, – у стрілецькому бою поблизу Кремінної. На той момент захиснику був уже 21 рік. А щоб вірного сина свого народу провести в останню путь Героя, сотні українців вишикувалися у живий коридор з українськими стягами та факелами.