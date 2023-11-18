Виявили не лише зброю терористів: бійці ЦАХАЛ знайшли нові тунелі ХАМАС
У Секторі Гази триває наземна операція ізраїльських військових. Під лікарнею "Аль-Шифа" бійці виявили нові тунелі ХАМАС.
Головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що у виявлених тунелях знайшли вбиту жінку. За його словами, це була одна зі спостерігачок прикордонних військ.
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"Знайшли тіло однієї з наших викрадених дівчат, яка була вбита вже перебуваючи в заручниках. Її доправили назад, в Ізраїль", – зазначив Шлеймович.
У тунелях ХАМАС виявили вбиту ізраїльську заручницю: дивіться відео 24 Каналу
Дівчина стежила за екранами, які транслювали, що відбувається на іншому боці кордону. Терористи вимкнули систему й здійснили напад на ці спостережні пункти, унаслідок чого багато ізраїльських військових загинуло, інші – опинились у полоні.
На своєму телеграм-каналі журналіст уточнив, що її звали Ноа Марціано. 19-річну дівчину визнали "полеглим солдатом ЦАХАЛ, викраденим терористичною організацією".
Що ще знайшли в тунелях ХАМАС
Крім того, у лікарні "Аль-Шифа" ізраїльські військові виявили зброю, яку бойовики заховали, зокрема, за апаратами МРТ та іншим медичним обладнанням.
Також з'явилась інформація про вивезення ЦАХАЛ тіл з моргу. Можливо, це дійсно так – щоб перевірити, чи немає серед них ізраїльських заручників.
Тим часом бійці продовжують свої дії в Секторі Гази.
"У західній частині Гази постійно знаходять нові тунелі під час захоплення якихось форпостів, штабів, баз батальйонів. <...> Армія продовжує брати під контроль той чи той квартал, ту чи ту ділянку, зачищати їх", – підсумував Шлеймович.Зверніть увагу! Ізраїльські військові почали операцію в лікарні "Аль-Шифа" вранці 15 листопада, перед чим відкрили коридор для цивільних. У підвалах закладу розташовувався найбільший командний пункт ХАМАС.
Ситуація в Секторі Гази: останні новини
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант повідомив, що наземна операція в Секторі Гази переходить до наступного етапу. Бійці ЦАХАЛ захопили західну частину Гази й зачистили її від бойовиків ХАМАС.
- Згодом голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські військові досягнули всіх поставлених цілей наземної операції. Він зауважив, що "це лише початок".
- Раніше Армія оборони Ізраїлю демонтувала будівлю парламенту ХАМАС. Перед знищенням військові сфотографувались у цій будівлі.