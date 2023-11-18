Виявили не лише зброю терористів: бійці ЦАХАЛ знайшли нові тунелі ХАМАС

У Секторі Гази триває наземна операція ізраїльських військових. Під лікарнею "Аль-Шифа" бійці виявили нові тунелі ХАМАС.

Головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що у виявлених тунелях знайшли вбиту жінку. За його словами, це була одна зі спостерігачок прикордонних військ.

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"Знайшли тіло однієї з наших викрадених дівчат, яка була вбита вже перебуваючи в заручниках. Її доправили назад, в Ізраїль", – зазначив Шлеймович.

У тунелях ХАМАС виявили вбиту ізраїльську заручницю: дивіться відео 24 Каналу

Дівчина стежила за екранами, які транслювали, що відбувається на іншому боці кордону. Терористи вимкнули систему й здійснили напад на ці спостережні пункти, унаслідок чого багато ізраїльських військових загинуло, інші – опинились у полоні.

На своєму телеграм-каналі журналіст уточнив, що її звали Ноа Марціано. 19-річну дівчину визнали "полеглим солдатом ЦАХАЛ, викраденим терористичною організацією".

Що ще знайшли в тунелях ХАМАС

Крім того, у лікарні "Аль-Шифа" ізраїльські військові виявили зброю, яку бойовики заховали, зокрема, за апаратами МРТ та іншим медичним обладнанням.

Також з'явилась інформація про вивезення ЦАХАЛ тіл з моргу. Можливо, це дійсно так – щоб перевірити, чи немає серед них ізраїльських заручників.

Тим часом бійці продовжують свої дії в Секторі Гази.

"У західній частині Гази постійно знаходять нові тунелі під час захоплення якихось форпостів, штабів, баз батальйонів. <...> Армія продовжує брати під контроль той чи той квартал, ту чи ту ділянку, зачищати їх", – підсумував Шлеймович.

Ситуація в Секторі Гази: останні новини

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант повідомив, що наземна операція в Секторі Гази переходить до наступного етапу. Бійці ЦАХАЛ захопили західну частину Гази й зачистили її від бойовиків ХАМАС.

Згодом голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські військові досягнули всіх поставлених цілей наземної операції. Він зауважив, що "це лише початок".

Раніше Армія оборони Ізраїлю демонтувала будівлю парламенту ХАМАС. Перед знищенням військові сфотографувались у цій будівлі.

Ізраїльські військові почали операцію в лікарні "Аль-Шифа" вранці 15 листопада, перед чим відкрили коридор для цивільних. У підвалах закладу розташовувався найбільший командний пункт ХАМАС.