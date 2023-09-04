НАЗК відновило доступ до Реєстру корупціонерів: деяку інформацію все ж засекретили
Джерело:НАЗК
НАЗК знову відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Однак деякі дані злочинців все ж засекретили з міркувань безпеки.
Україна закрила доступ до реєстрів з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Зробили це для того, щоб ворог не міг використати дані для своїх потреб.
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Не всі дані будуть відображатися
З початком повномасштабного вторгення Україна закрила низку відкритих реєстрів. Міноборони затвердило відсутність ризиків відкриття Реєстру корупціонерів, саме тому НАЗК відновити доступ до сервісу. Однак все ж є обмеження – дані про місця роботи або посади на час вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення залишаються закритими.
У структурі наголосили, що у суспільства наразі є запит на такого роду інформацію. Окрім цього, закриті дані ускладнюють роботу правоохоронців та державних органів. Зокрема, реєстр використовували при прийомі кандидата на роботу, публічних закупівлях та інших правочинах.
Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій,
– переконані в НАЗК.
У структурі наголосили, що наразі вони очікують рішення Верховної ради щодо відновлення електронного декларування.
Останні новини про діяльність НАЗК
- В Україні готують план для усунення причин корупції у ТЦК. Планують змінити правила перетину кордону та видачі відповідних документів. Окрім цього бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов'язані між собою і забезпечать прозорість.
- НАЗК планує створити портал для повідомлень про корупцію. Громадяни зможуть анонімно повідомити про зловживання та отримати за це 10% від хабаря.
- Нещодавно НАЗК оновило список компаній-спонсорів війни та додало туди ще одні відомі компанії. Виробники PepsiCo та Mars досі працюють на території Росії та зовсім не планують покидати ринок.