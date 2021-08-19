Назвали "Талібаном": у пропагандистів спалахнуло через "Путін – ху*ло" від ЗСУ
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Російські пропаганди влаштували істерику на телебаченні через хіт "Путін ху*ло". Цього разу через виконання пісні військовими погрожують розривом відносин.
Одіозна ведуча пропагандистських програм Ольга Скабєєва назвала це образою усього російського народу. На обговорення натхненного виконання пісні виділили ефір програми.
Нагадаємо Українські військові на репетиції параду заспівали "Путін ху*ло": ефектне відео
Реакція росіян на "Путін – х*йло" від військових
У мережі 18 серпня з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. У записах українські військові марширують пісню "Путін ху*ло".
Український "Талібан", так можна тепер називати сусідню державу, пробив нове дно,
– з ходу почала ефір Скабєєва.
До речі, щодо "Талібану", то це висловлення від Скабєєвої виглядає неоднозначно. Адже Росія братається з талібами і заявила, що має з ними хороші відносини.
Скабєєва заявила: якщо цих українців не покарають публічно, то "українсько-російським відносинам хана". Пропагандистка самовпевнено пригрозила: якщо цю кричалку використають на параді, то "будуть наслідки".Нагадаємо. Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики. Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.
Тим часом автор допису зазначає: військові обов'язково виконають цей хіт на параді.
Авжеж будемо, навіть не сумнівайтеся! Яскраво запалало на рассєї,
– зауважив військовий Анатолій Штефан.
Репетиція параду на День Незалежності
- Удень 18 серпня у Києві почали перекривати дороги аби забезпечити проїзд колонам техніки. Саме на цей день запланували генеральну репетицію параду до Дня Незалежності.
- Майже всі центральні вулиці столиці оточили поліцейські, які забезпечували порядок.
- Парад одночасно репетирували на суші, у річці Дніпро і в повітрі. Залучена уся техніка, яка буде використана на 24 серпня.
- Втім не обійшлося і без інцидентів. Чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом перед поліцейськими.