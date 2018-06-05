Назване ім’я нової найбагатшої людини Росії: версія Bloomberg

Найбагатшою людиною Росії за версією Bloomberg став Володимир Лісін, який не потрапив до переліку санкцій США проти олігархів РФ, наближених до президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, статки Лісіна складають близько 20,2 мільярда доларів. Олігарх очолив рейтинг найбагатших людей Росії після того, як акції металургійного комбінату, яким він володіє, зросли у ціні на 3,5%.

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До слова, рейтинг найвпливовіших людей світу за версією Forbes у очолив лідер Китаю Сі Цзіньпін, посунувши на другу сходинку попереднього лідера рейтингу Володимира Путіна.

Хто такий Володимир Лісін? Російський олігарх, який контролює найбільший у країні "Новолипецький металургійний комбінат". Є також власником транспортно-логістичних комплексів у Росії.