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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Назване ім’я нової найбагатшої людини Росії: версія Bloomberg

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Володимир Лісін став найбагатшою людиною Росії
Володимир Лісін став найбагатшою людиною Росії / Uznayvse.ru

Найбагатшою людиною Росії за версією Bloomberg став Володимир Лісін, який не потрапив до переліку санкцій США проти олігархів РФ, наближених до президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, статки Лісіна складають близько 20,2 мільярда доларів. Олігарх очолив рейтинг найбагатших людей Росії після того, як акції металургійного комбінату, яким він володіє, зросли у ціні на 3,5%.

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До слова, рейтинг найвпливовіших людей світу за версією Forbes у очолив лідер Китаю Сі Цзіньпін, посунувши на другу сходинку попереднього лідера рейтингу Володимира Путіна.

Хто такий Володимир Лісін? Російський олігарх, який контролює найбільший у країні "Новолипецький металургійний комбінат". Є також власником транспортно-логістичних комплексів у Росії.

Теги: Новини Росії Рейтинги Гроші
Джерело: 24 Канал
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