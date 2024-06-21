Названо дату і час початку переговорів про вступ України до ЄС

Переговори про вступ розпочнуться 25 червня. Про це оголосила Бельгія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу.

Посли ЄС дали "принципову згоду" на те, щоб відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою. Відтак почнуть підготовку до міжурядових конференцій.

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Коли почнуться переговори про вступ України в ЄС

Рада ЄС ухвалила загальні позиції ЄС, зокрема переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Це відкриває шлях до початку переговорів у вівторок 25 червня в Люксембурзі,

– мовиться в повідомленні.

Переговори з Україною почнуться о 15:30, з Молдовою – о 18:00.

21 червня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про початок переговорів щодо вступу країни до Європейського Союзу.

"Вступ до ЄС – це наш шлях до миру, процвітання і кращого життя для всіх громадян. Бажаю нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", – зазначила вона.

Коротко про вступ України до ЄС

14 червня посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ до України та Молдови. Усі чотири рекомендації, які Україна отримала від Європейської комісії торік у листопаді, наша держава виконала.

21 червня Україну підтримали Нідерланди. Голосування в тамтешньому парламенті було останньою перепоною для початку переговорів.

Володимир Зеленський говорив, що чекає на відкриття переговорів про членство до кінця місяця. Також він висловив сподівання, що в ЄС колись увійде вільна Білорусь.

"Євросоюз потрібен усім європейцям без винятку. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити – як ми – жити в мирі. Українці – така нація", – сказав президент.