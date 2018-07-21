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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Названо країну, яка стала лідером по закупках стрілецької зброї в України минулоріч

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Стрілецька зброя
Стрілецька зброя / slovoidilo

Держслужба експортного контролю оприлюднила дані по кількості закупленої в України стрілецької зброї у 2017 році. Мова йде про автомати та пістолети-кулемети.

Лідером у таких закупках стали Сполучені Штати Америки. Вони закупили у нашої держави понад 15 тисяч автоматів в минулому році. Про це свідчать дані Держслужби експортного контролю.

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Також США придбали в України 790 гранатометів. Проте, дані про те, хто саме купував зброю – Пентагон або приватні компанії – не вказані.

Окрім США також стрілецьку зброю в України придбали Йорданія, Монголія, Узбекистан і Туреччина.

У даних також відзначається, що Таїланд в 2017 році закупив в України 16 танків "Оплот".

Теги: Новини України Новини США Зброя Експорт
Джерело: 24 Канал
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