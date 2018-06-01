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НБУ оштрафував великий французький банк

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НБУ оштрафував французький банк на 400 тисяч гривень
НБУ оштрафував французький банк на 400 тисяч гривень / republic.com.ua

Національний банк України наклав на "УкрСиббанк" штраф в сумі 400 тисяч гривень за порушення вимог фінансового моніторингу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Причиною накладання штрафу стало порушення "УкрСиббанком" вимог законодавства фінансового моніторингу. Зокрема в частині, що стосується виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.

Окрім штрафу "УкрСиббанк" отримав попередження за порушення інших вимог ідентифікації, верифікації та моніторингу клієнтів.

Таке ж попередження отримали "Кредобанк" та "Промінвестбанк".

Нагадаємо, Національний банк України може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень у разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий транш від МВФ.

Що відомо про "УкрСиббанк"? УкрСиббанк заснований у 1990 році. BNP Paribas SA (Франція) володіє 59,9% статутного капіталу банку, "Європейський банк реконструкції і розвитку" - 40%. Раніше банком володіла група DCH Олександра Ярославського.

За розміром активів "Укрсиббанк" займає 6-е місце серед 84 діючих банків в Україні.

Теги: Новини України НБУ Банки Штрафи
Джерело: 24 Канал
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