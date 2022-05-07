Не буде ніякої "ХНР", – Подоляк запевнив, що Херсонщину звільнять від окупантів

Українські військові обов'язково звільнять Херсонську область від російських окупантів. Ніякої квазіреспубліки так не буде.

Регіон звільнять "максимально жорстко"

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він прокоментував наміри ворога провести в Херсонській області так званий "референдум".

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Політик наголосив, що при потребі наші бійці звільнять Херсонщину "максимально жорстко".

Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Область буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців,

– сказав Подоляк.

Тобто ЗСУ вб'ють стільки російських окупантів, скільки буде потрібно для звільнення Херсонщини.

"Для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення "російська окупація", – підкреслив радник керівника ОПУ.