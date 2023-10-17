Не чекаючи блекаутів: в УЗ розповіли, як готують вокзали до відключень світла

На вулиці дедалі холодніше, і українці все дужче готуються до можливого блекауту. У деяких містах уже розпочався опалювальний сезон.

Росія пізньої осені та взимку точно битиме по об'єктах критичної інфраструктури. Утім, відключати світло, якщо не буде обстрілів, влада не планує.

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Як вокзали готують до можливих відключень

На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети,

– пишуть в "Укрзалізниці".

Пункти незламності починають відкривати заздалегідь – уже із жовтня. У них є інтернет через Starlink і резервне електроживлення.

В яких містах уже працюють пункти незламності на вокзалах:

Херсон;

Миколаїв;

Краматорськ;

Слов'янськ;

Київ;

Львів;

"та в інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни".

В УЗ кажуть: за потреби в населені пункти виїде Food train, щоб забезпечити мешкаців теплою їжею. Це новий проєкт, реалізований спільно із Фондом Говарда Баффета.

24 Канал зібрав поради, як підготуватися до відключень світла. Найперше слід подбати про теплий одяг, свічки та ліхтарики, альтернативу електричній плит. Не забудьте зробити запас готівки.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

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Як Україна готується до блекаутів