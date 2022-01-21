Не дамо захопити Харків, – Терехов відповів на побоювання Зеленського
Джерело:"Суспільне"
Ігор Терехов відреагував на заяву Володимира Зеленського. Президент сказав, що Росія може спробувати окупувати Харків. Однак мер запевняє, що в місті буде спокійно.
Міський голова закликав харків'ян не панікувати. Він переконує, що все буде мирно та спокійно.
Важливо Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків
Хай росіяни не розтуляють рота, – Терехов
Він додав, що у влади є чітка "дорожня карта" дій. Терехов впевнений, що війни не буде, тому хоче, аби не було "жодної агонії чи істерики".
Ми нікому не дамо захопити Харків – ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота,
– наголосив мер.
Що цьому передувало
На тлі інформації про загрози нападу Росії Зеленський припустив, що Москва може вторгнутись у деякі українські міста, наприклад, Харків. Привід може обрати такий як у 2014 – "захист російськомовного населення".
Однак президент наголосив, що спроба захоплення Харкова стане початком великомасштабної війни.
Ймовірне вторгнення Росії: основне
- У січні США заявили, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають повторення сценарію 2014 року.
- Про те, що Росія стягує війська до кордонів, писали ще восени американські ЗМІ.
- У Держдепі непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі.
- Водночас Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії.
- Президент також заявив, що в разі нападу постраждає не тільки Україна, а й сусідні держави.
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