Не дамо захопити Харків, – Терехов відповів на побоювання Зеленського

Ігор Терехов відреагував на заяву Володимира Зеленського. Президент сказав, що Росія може спробувати окупувати Харків. Однак мер запевняє, що в місті буде спокійно.

Міський голова закликав харків'ян не панікувати. Він переконує, що все буде мирно та спокійно.

Важливо Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків

Хай росіяни не розтуляють рота, – Терехов

Він додав, що у влади є чітка "дорожня карта" дій. Терехов впевнений, що війни не буде, тому хоче, аби не було "жодної агонії чи істерики".

Ми нікому не дамо захопити Харків – ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота,

– наголосив мер.

Що цьому передувало

На тлі інформації про загрози нападу Росії Зеленський припустив, що Москва може вторгнутись у деякі українські міста, наприклад, Харків. Привід може обрати такий як у 2014 – "захист російськомовного населення".

Однак президент наголосив, що спроба захоплення Харкова стане початком великомасштабної війни.

Ймовірне вторгнення Росії: основне

У січні США заявили, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають повторення сценарію 2014 року.

Про те, що Росія стягує війська до кордонів, писали ще восени американські ЗМІ.

У Держдепі непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі.

Водночас Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії.

Президент також заявив, що в разі нападу постраждає не тільки Україна, а й сусідні держави.

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