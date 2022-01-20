Не дипломатичні зусилля, – Фейгін припустив, що змусить Росію відмовитися від наступу

Росія стягує війська до українського кордону та лякає повномасштабним наступом. Відмовитися від такого сценарію вона може тільки в одному випадку.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. За його словами, до цього не призведуть навіть дипломатичні зусилля.

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"Москва може тільки в одному випадку відмовитися від плану – якщо сильно злякається, якщо ризики будуть надто великими: військові, ну загибель солдатів, і воєнна техніка. Однак жодним чином не дипломатичні зусилля", – наголосив правозахисник.

Як розповів Фейгін, у теперішній ситуації це не допоможе, адже, наприклад, Володимир Путін та Джо Байден розмовляли про ймовірний наступ Росії вже не один раз й це зовсім не послабило натиск та напругу з боку Кремля.

Лідери США та Росії поспілкувалися телефоном 30 грудня. Тоді Байден попередив Путіна про санкції від Заходу у бік Росії, якщо вона піде на ескалацію щодо України.

Фейгін зауважив, що у Кремлі можуть також злякатися наслідків всередині самої Росії у разі наступу на Україну.

Воєнна поразка призведе й до політичної поразки Путіна та його оточення. Цього вони справді можуть злякатися,

– додав правозахисник.

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