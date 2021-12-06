Не думаю, що Москві поступляться, – російський правозахисник про переговори Байдена й Путіна

Джозеф Байден та Володимир Путін 7 грудня проведуть переговори у форматі відеоконференції. Однак поки немає жодних підстав, щоб хтось пішов на поступки Москві.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Під час розмови обидві сторони лише висловлять свої претензії, що відбувалося вже не раз.

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За словами Фейгіна, Байден вже відповів на шантаж Кремля, коли заявив, що не приймає жодних "червоних ліній".

Володимир Путін заявив, що йому не подобається ідея розширення військової інфраструктури НАТО на територію України. У відповідь Байден зазначив , що не приймає нічиїх "червоних ліній".

Як розповів Фейгін, під час зустрічі Байдена на Путіна у Женеві, яка відбулася у червні 2021 року, президент США вкотре підтвердив, що стоятиме на боці України та підтримуватиме її суверенітет.

Втім, ставлення Росії до української держави не змінюється. Водночас у Вашингтоні точно не очікували, що Володимир Путін знову шантажуватиме міжнародну спільноту.

Поки я не бачу жодних підстав, що Москві хтось піде на поступки,

– наголосив російський правозахисник.

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Фейгін також припустив, що під час розмови Путін, скоріш за все, наполягатиме на зустрічі. Це є метою Кремля.

Якщо Москві вдасться цього добитися, то буде пауза й можливість для нападу на Україну, а якщо ні – питання відкрите.

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